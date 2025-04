Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : 4 annonces positives pour les abonnés Freebox, et un bémol

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus. Nouveautés Freebox

Bonne nouvelle, les appels illimités vers mobiles France & DOM et fixes vers plus de 110 destinations sont désormais inclus dans l’offre Freebox Pop pour les abonnés en migration. Plus d’infos…

L’Apple TV 4K de nouveau disponible en multi-TV pour les abonnés Freebox Pop et Ultra. Plus d’infos…

Free intègre 6 nouveaux films dans Oqee Ciné (Sherlock Holmes contre Jack l’Éventreur, Homeboy, Le Mytho etc) pour les abonnés Freebox et Free Mobile. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle version de son application d’espace abonné Freebox et Free Mobile sur iOS avec l’ajout de l’historique des communications. Une fonctionnalité déjà intégrée récemment sur Android. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 4 nouveaux jeux PC offerts, du grabuge à l’horizon. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Nouveau : Free Mobile offre désormais la carte SIM pour son forfait illimité aux abonnés Freebox. Plus d’infos…

Free Mobile lance son meilleur forfait Série Free, 200 Go à seulement 8,99€/mois pendant 1 an. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Netflix Standard avec pub reste inclus dans les offres Freebox Ultra et Delta. Free envoie actuellement un mail aux abonnés concernés pour leur annoncer que rien ne change pour eux en dépit de la récente hausse appliquée par le mastodonte de la SVOD. Plus d’infos…

Le prix des offres Netflix Standard (sans pub) et Premium ne changera pas jusqu’à fin juillet pour les abonnés Freebox Delta. Ensuite, il faudra débourser 9 et 16€/mois à la suite de la hausse des prix décidée par Netflix, et ce au lieu de 4,5€ et 11€ pour certains. Free prend toutefois en charge 5,99€/mois sur les nouveaux tarifs de Netflix. Plus d’infos…

Freebox Ultra : Free ne compense pas la hausse des tarifs Netflix pour les options Standard et Premium. Plus d’infos…

Free franchira le cap des 200 Free Proxi dès juin prochain. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Free Mobile : le site d’assistance de Free évolue pour mieux vous informer. Plus d’infos…

