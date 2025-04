Free lance une nouvelle version de son application d’espace abonné Freebox et Free Mobile sur iOS

L’application Free sur iOS s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité après l’avoir intégrée sur Android.

Indispensable pour les abonnés de l’opérateur, l’application “Free” continue d’évoluer. Une nouvelle version vient d’être déployée sur les iPhone, avec à la clé une nouveauté appréciable : l’ajout de l’historique des communications. Une fonctionnalité déjà intégrée récemment sur Android.

Vous pouvez y accéder depuis la section Freebox de l’application, en cliquant sur “Abonnement” puis sur “téléphonie”. Cliquez ensuite sur “consommation téléphonique”, et vous verrez la liste des appels passés pour le mois en cours, avec en plus une indication du potentiel hors forfait.

Pensée pour offrir une expérience utilisateur toujours plus fluide, l’application permet d’accéder depuis son smartphone ou sa tablette à l’Espace Abonné Mobile et Freebox, en intégrant progressivement les fonctionnalités présentes sur la version web. Désormais, les abonnés peuvent consulter facilement l’historique de leurs appels directement depuis l’application. Ce nouvel ajout s’inscrit dans la continuité des améliorations récentes : fin décembre 2024, Free avait déjà intégré l’accès au code PUK, au code Wi-Fi ainsi qu’à la gestion des mots de passe.

Une application de plus en plus complète

Côté Mobile, l’application Free permet déjà de suivre sa consommation, gérer ses lignes, souscrire à une nouvelle offre, modifier son forfait ou son numéro, commander une SIM ou eSIM et procéder à leur activation.

Pour les abonnés Freebox, les fonctionnalités ne manquent pas non plus : suivi des commandes, accès aux paramètres Wi-Fi, modification des coordonnées bancaires, choix du mode de paiement ou de réception des factures, mise à jour des données personnelles, et même achat de smart TV ou de répéteurs Wi-Fi. Le contrôle parental est également gérable depuis l’application.

L’assistance n’est pas en reste : une rubrique dédiée propose des solutions en ligne, et le service Free Proxi permet, sous condition d’éligibilité, d’échanger directement avec un conseiller via la messagerie intégrée. Ce service d’accompagnement de proximité, en plein développement à travers la France, renforce l’accompagnement des abonnés au quotidie

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox