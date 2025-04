C’est parti pour les Free Days chez Free Mobile, une avalanche de promos sur plus de 40 smartphones, certaines réservées aux abonnés

Free lance à nouveau ses Free Days, pour “changer de smartphone avant l’été, sans se ruiner”.

Jusqu’au 5 mai 2025, Free met en avant une série de promotions sur une large sélection de smartphones. Si certaines remises immédiates sont proposées pour tout le monde, certaines offres de remboursement par exemple sont accessibles sous certaines conditions, notamment la souscription à un Forfait Free 5G ou à une Série Free.

Parmi les offres proposées, le Samsung Galaxy Z Flip6 bénéficie d’une réduction pouvant atteindre 400 euros, répartie entre une remise immédiate de 250 euros et 150 euros remboursés sur demande, sous forme d’avoir sur facture. Le Samsung Galaxy S25 Ultra fait également l’objet d’une réduction allant jusqu’à 320 euros, dont 170 euros de remise immédiate et 150 euros remboursés par Samsung après demande.

Free propose aussi une promotion sur le Pack 14T Pro & Buds 6 Active & Band 9 Active, avec 200 euros de réduction, combinant 100 euros de remise immédiate et 130 euros remboursés sur facture après demande si vous êtes abonnés aux deux forfaits cités précédemment. Pour les plus petits budgets, le Samsung Galaxy A26 5G est proposé avec une réduction totale de 70 euros, incluant 40 euros de remise immédiate et 30 euros remboursés sur demande par Samsung.

La liste des modèles bénéficiant des Free Days est assez longue, mais vous pouvez les repérer facilement en vous rendant sur le site de Free Mobile et en cochant “Free days” dans la section “téléphone”. Un bandeau indique également quels téléphones sont concernés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox