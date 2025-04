Nouveau : Free Mobile offre désormais la carte SIM pour son forfait illimité aux abonnés Freebox

Pour la première fois, la carte SIM est offerte pour une nouvelle souscription à son forfait illimité chez Free Mobile, si vous êtes déjà abonné Freebox.

Un nouvel avantage est proposé pour les abonnés Freebox souhaitant souscrire un forfait illimité chez Free Mobile. La carte SIM (et sa version dématérialisée, l’eSIM) est désormais gratuite lors de la commande du forfait.

En effet, si vous optez pour le forfait 350 Go de Free Mobile sur son site web et que vous vous connectez avec vos identifiants Freebox, vous bénéficierez donc des avantages Free Family (passage à l’illimité et à 9.99€/mois pendant un an puis 15.99€/mois, ou un forfait à 9.99€/mois pour les abonnés Freebox Pop), mais aussi de la suppression des frais de 10€ liés à la carte SIM. L’opérateur l’indique clairement, une fois vos identifiants saisis, l’eSIM ou la SIM physique est gratuite.

D’autres concurrents ont déjà proposé des forfaits mobiles avec une carte SIM offerte ou à petit prix, mais il est clair que l’intérêt premier pour le consommateur dans ce cas est de pouvoir bénéficier directement du forfait illimité de Free sans frais supplémentaires. La carte SIM reste payante (10€ lors de la commande) pour les autres forfaits de l’opérateur et pour l’offre à 350 Go si vous n’êtes pas déjà chez Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox