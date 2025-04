Free et Disney font équipe pour un nouveau jeu concours, que la Force soit avec vous

Free et Disney+ célèbrent le retour de la série Andor avec un jeu-concours LEGO galactique.

À l’occasion du lancement de la très attendue saison 2 d’Andor sur Disney+ ce 23 avril 2025, Free et Disney+ unissent leurs forces pour ravir les fans de l’univers Star Wars avec un jeu-concours qui promet de faire des étincelles dans la galaxie. À la clé : cinq sets LEGO du chasseur stellaire U-Wing de l’Alliance Rebelle à remporter.

Le concours, lancé sur le compte X (anciennement Twitter) d’OQEE by Free, se tiendra jusqu’au 4 mai, une date hautement symbolique pour les amateurs de la licence. Le “May the Fourth” (référence à may the Force be with you / Que la Force soit avec toi), devenu la journée mondiale de Star Wars, constitue le moment parfait pour célébrer la saga et ses figures héroïques.

Pour participer, rien de plus simple : il suffit de suivre les comptes @OQEEbyFree et @DisneyPlusFR sur X, puis de retweeter le post officiel du concours. Un geste rapide pour une chance de repartir avec l’un des cinq sets collectors LEGO U-Wing, tirés tout droit de l’univers de la Rébellion.

#JeuConcours 🎁

Pour la saison 2 d’Andor sur Disney+, tentez de remporter l’un des 5 sets LEGO du mythique chasseur stellaire U-Wing de l’Alliance Rebelle 💫 Pour participer :

👉Follow @OQEEbyFree et @DisneyPlusFR

👉RT ce post Tirage au sort le 4 mai 🍀#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/CRxcBmEwcP — OQEE by Free (@OQEEbyFree) April 23, 2025

Lancée en 2022, la série Andor s’est imposée comme l’un des récits les plus sombres et profonds de l’univers Star Wars. Située cinq ans avant les événements de Rogue One, elle raconte l’ascension de Cassian Andor, un homme ordinaire au destin extraordinaire, appelé à devenir l’un des piliers de l’Alliance Rebelle. La série tisse un récit haletant entre complots politiques, opérations clandestines et luttes de pouvoir face à l’Empire galactique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox