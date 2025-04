Free enrichit déjà sa Freebox Pop S pour les abonnés en migration avec une nouveauté bienvenue

Les appels illimités vers mobiles France & DOM et fixes vers plus de 110 destinations sont désormais inclus dans l’offre Freebox Pop pour les abonnés en migration.

Free étoffe déjà son offre. Après avoir lancé la migration vers sa nouvelle Freebox Pop S à un tarif plus élevé pour les abonnés actuels (29,99€/mois contre 24,99€/mois pour les nouveaux clients), l’opérateur ajoute aujourd’hui un nouvel avantage pour ses abonnés en migration : les appels illimités vers les mobiles en France et dans les DOM, ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations internationales.

Jusqu’à présent, l’offre incluait uniquement les appels vers les fixes en France et DOM. Cette nouveauté vient donc renforcer l’attractivité de la Freebox Pop S, notamment pour les abonnés Freebox Révolution Light et mini 4K éligibles à la migration.

Lancée le 8 avril, la Freebox Pop S est une offre fibre sans service TV, pensée pour les utilisateurs recherchant une connexion ultra-rapide (jusqu’à 5 Gbit/s partagés) et du Wi-Fi 7 dernière génération, tout en faisant l’impasse sur le Player TV. Elle se positionne directement face aux offres low-cost de Bouygues Telecom, mais vise surtout un public qui privilégie Internet à la télévision. Les nouveaux clients bénéficient quant à deux des appels illimités vers les fixes en France et les DOM.

Pour les abonnés Freebox actuels éligibles, des frais de migration de 49€ sont facturés, auxquels peuvent s’ajouter 10€ supplémentaires si vous souhaitez recevoir un répéteur Wi-Fi 7.

