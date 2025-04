Netflix apporte une nouvelle amélioration à son système de sous-titres

Netflix propose enfin des sous-titres sans les indications sonores, pour une expérience un peu moins chargée.

Bonne nouvelle pour les amateurs de VO qui en ont assez des sous-titres surchargés : Netflix commence à proposer une nouvelle option de sous-titrage sans les fameuses indications sonores. Un choix qui était déjà présent sur d’autres plateformes comme Apple TV+.

Jusqu’à présent, ceux qui voulaient suivre un contenu en version originale avec sous-titres dans la même langue devaient souvent se contenter des versions “CC” (Closed Captions). Ces sous-titres, pensés pour les personnes sourdes ou malentendantes, incluent non seulement les dialogues, mais aussi les bruits de fond, la musique et autres éléments sonores.

Très pratiques dans un cadre d’accessibilité, ces sous-titres peuvent cependant gêner ceux qui souhaitent une immersion plus “cinématographique” sans être interrompus par des indications comme [musique dramatique] ou [porte qui claque]… Une vraie gêne pour certains qui n’avait pas été corrigée, et ce, malgré le fait que près de la moitié des habitants des USA regardent les programmes en anglais avec les sous-titres, selon le streaming… Netflix répond donc à cette attente en proposant désormais une version des sous-titres plus épurée, sans ces éléments sonores.

Cette nouvelle option, disponible dans plusieurs langues et pas seulement en anglais, est pour l’instant réservée aux nouveautés de la plateforme. La saison 5 de You est l’un des premiers programmes à en bénéficier. À terme, tous les futurs contenus originaux Netflix devraient proposer cette alternative, la plateforme affirmant explorer activement des moyens de l’étendre aussi à son catalogue existant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox