​Netflix augmente le prix de son offre avec pub, mais restreint l’accès à son catalogue​

House of Cards, Vikings, Kung Fu Panda: Le chevalier Dragon… Netflix ne permet pas d’accéder à certains titres aux abonnés à sa formule avec pub, en raison de “restrictions liées aux licences”. Dans la liste, figurent notamment ses propres productions.

En France, Netflix a annoncé la semaine dernière une hausse de tarif pour son offre “Standard avec pub”, passant de 5,99 € à 7,99 € par mois. Cette décision intervient alors que le mastodonte de la SVOD affiche une santé financière florissante. Cependant, il est aujourd’hui nécessaire de rappeler que cette offre ne donne pas accès à l’intégralité du catalogue de Netflix.

Alors que 15 % des contenus étaient indisponibles en raison de certaines restrictions au lancement de cette formule en 2022, Netflix a su signer de nouveaux accords qui couvrent l’inclusion de publicités avec de grands studios afin de réduire ce pourcentage. Mais aujourd’hui, des limitations subsistent : “Dans une expérience avec pub, la grande majorité de nos films et séries est disponible. Seuls quelques programmes ne le sont pas en raison de restrictions liées aux licences, ces titres apparaissent avec une icône de cadenas (verrou) lorsque vous effectuez une recherche ou que vous parcourez Netflix”, explique la plateforme. Aux USA, 2.04% du catalogue, soit 152 titres seraient aujourd’hui inaccessibles dans l’offre Netflix Standard avec Pub, selon le site indépendant What’s on Netflix.

En France, le nombre de titres non accessibles semble moins important, mais malgré tout des séries et films sont absents de cette offre. Figurent notamment​ des productions originales de la plateforme : House of Cards, Kung Fu Panda: Le chevalier Dragon, Wizards: Tales of Arcadia, Fast & Furious Spy Racers, 3Below: Tales of Arcadia, Archibald’s Next Big Thing, Diary of a Gigolo, Le Détenu, High Overdose d’Insouciance, Rhyme Time Town, Spy Kids: Mission Critical, The Boss Baby: Back in the Crib, The Boss Baby: Christmas Bonus, Le Capitaine Superslip dans l’Espace.

Des séries sous licence ne sont également pas disponibles : Vikings, Reine du Sud, Dare Me, Dirty John, Happy!, Playing with Fire, Queen of the South, Time: The Kalief Browder Story, You Cannot Hide, Wynonna Earp. Pour accéder à l’intégralité du catalogue de Netflix, il faudra donc souscrire à l’offre Standard avec pub à 14,99€/mois ou Premium 21,99€/mois. Les abonnés Freebox Ultra profitent d’une remise de 5,99€/mois de Free sur ces deux options. Netflix avec pub est quant à elle incluse.

