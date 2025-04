Free intègre 6 nouveaux films dans Oqee Ciné pour les abonnés Freebox et Free Mobile

Sherlock Holmes contre Jack l’Éventreur, Homeboy, Le Mytho sont au programme des nouveautés d’Oqee Ciné, mais aussi des films plus récents.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de titres, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés tous les vendredis. Ce week-end, Oqee Ciné propose une nouvelle sélection de 6 films. Au menu, Sherlock Holmes deux fois, des comédies, des classiques ou encore un drame sportif.

Holmes et Watson (2018, Comédie/Parodie) Réal. : Etan Cohen Avec : Will Ferrell, John C. Reilly. Sherlock Holmes et son acolyte doivent déjouer un complot loufoque contre la reine d’Angleterre.

(1988, Drame/Sportif) Réal. : Michael Seresin Avec : Mickey Rourke, Christopher Walken. Un boxeur en fin de carrière lutte entre l'amour et l'autodestruction.

(2021, Action/Thriller) Réal. : Asif Akbar Avec : Mickey Rourke, Jeff Fahey. Un ancien soldat doit défendre sa maison contre des criminels surarmés.

(1987, Comédie) Réal. : Gérard Mordillat Avec : Jean Yanne, Gérard Depardieu. Un tueur maladroit, un bébé convoité et un monde mafieux absurde s'entrechoquent.

(1997, Comédie) Réal. : Tom Shadyac Avec : Jim Carrey, Maura Tierney. Un avocat incapable de mentir pendant 24 heures se retrouve dans des situations incontrôlables.

(1979, Thriller/Policier) Réal. : James Hill Avec : John Neville, Donald Houston. Sherlock Holmes affronte Jack l'Éventreur dans le Londres brumeux du XIXe siècle.

Oqee Ciné est disponible en exclusivité sans surcoîut pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile (forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est accessible sur de nombreux supports : mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick et le web. Elle dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox, y compris ceux dépourvus d’Oqee, comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

