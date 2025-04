Le saviez-vous : certains abonnés Freebox peuvent bénéficier d’Amazon Prime à seulement 3,5 €/mois avec 90 jours offerts

Voici l’astuce pour profiter d’Amazon Prime et Prime Video à prix mini pour les abonnés Freebox Pop et Révolution qui sont étudiants ou qui veulent profiter du statut de leur enfant.

Si vous êtes étudiant et abonné Freebox ou qu’un de vos enfants suit des études supérieures actuellement, il existe une astuce pour profiter d’Amazon Prime à petit prix. Amazon propose une offre spéciale appelée Prime Student, qui permet d’accéder à tous les avantages d’Amazon Prime pour seulement 3,49€/mois au lieu de 6,99€/mois, avec trois mois offerts au démarrage. Cette offre est réservée aux étudiants de 18 ans ou plus inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur en France ou en Belgique.

Pour activer Prime Student, il suffit de renseigner une adresse email fournie par votre établissement ou, à défaut, d’envoyer un justificatif étudiant au service client Amazon. Une fois inscrit, vous aurez accès à la livraison gratuite en un jour, au catalogue de films et séries de Prime Video avec publicité, à Amazon Music Prime, à Prime Gaming avec des jeux PC gratuits chaque semaine, à 5 Go de stockage photo, mais aussi de bénéficier de remises et de réductions.

Les abonnés Freebox Delta et Ultra bénéficient déjà d’Amazon Prime inclus dans leur abonnement sans surcoût, ils ne sont donc pas concernés. En revanche, pour les abonnés Freebox Pop ou Révolution, qu’ils soient nouveaux ou anciens, Amazon Prime est disponible uniquement en option à 6,99€/mois . L’astuce pour eux, s’ils sont étudiants ou vivent avec l’un d’eux, est donc d’activer l’offre Prime Student d’Amazon pour bénéficier de trois mois gratuits et d’un tarif réduit ensuite. Cela reste une solution très avantageuse pour accéder à tous les services Amazon Prime sans se ruiner. Surtout qu’Amazon ne met pas pour l’instant en place de restriction sur le partage de compte sur Prime Video.

