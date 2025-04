Un nouveau smartphone combinant performances et prix accessible débarque chez Free Mobile

Lancé récemment, le Honor 400 Lite est désormais disponible dans la boutique en ligne de Free Mobile.

Présenté en début de mois par le fabricant chinois Honor, le 400 Lite est désormais disponible chez Free Mobile. Une proposition se voulant accessible avec tout de même des performances pouvant satisfaire le plus grand nombre.

Le Honor 400 Lite 5G (256 Go, Noir ou gris) est proposé chez Free Mobile au comptant et via l’offre Free Flex au tarif total de 299 €. Cette formule inclut un versement initial de 79 €, suivi de 24 mensualités de 7,99 €, avec une option d’achat finale de 28 € si l’utilisateur souhaite conserver le téléphone à l’issue de la période de location. À noter : le chargeur n’est pas inclus dans la boîte.

Honor enrichit sa gamme de milieu de gamme avec un nouveau modèle prometteur : le Honor 400 Lite. Ce smartphone se distingue par ses caractéristiques techniques solides et son design raffiné, tout en restant accessible. Le Honor 400 Lite embarque un écran AMOLED de 6,7 pouces, offrant une résolution Full HD+ (2412 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, idéal pour une expérience fluide, y compris en jeu. Malgré son profil ultra-fin de seulement 6,97 mm, il intègre un processeur MediaTek Dimensity 7025, assurant des performances convaincantes. Côté autonomie, une batterie de 5 230 mAh avec charge rapide 35 W promet une utilisation prolongée sans contrainte. Enfin, le volet photo est également soigné, avec un capteur principal de 108 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et une caméra frontale de 16 Mpx, de quoi séduire les amateurs de belles images comme les utilisateurs exigeants.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox