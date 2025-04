L’Apple TV 4K de nouveau disponible en multi-TV pour les abonnés Freebox Pop et Ultra

Les abonnées Freebox Pop et Ultra peuvent à nouveau acheter le player haut de gamme d’Appel comme décodeur secondaire depuis leur espace abonné.

Bonne nouvelle pour ceux qui voulaient s’offrir le boîtier TV d’Apple. Après une longue période d’absence en tant qu’option pour le Multi-TV pour les abonnés Freebox Pop et Ultra, il est désormais de retour sur leur espace client, selon nos propres constatations et celles de Tiino, fouineur attitré de la communauté Free.

En effet, en se rendant depuis la section “Télévision” dans l’option “souscrire à l’option Multi-TV”, il est maintenant possible de choisir le player Apple TV 4K, compatible WiFi+Ethernet avec 128 Go de stockage. Il s’agit bel et bien d’un achat, vous serez propriétaire du player, mais le paiement échelonné sur 24 mois avec des mensualités de 6.99€/mois. Au total, le player coûtera ainsi 167.76€ contre 189 sur le site d’Apple.

Le décodeur est également proposé en tant que potentiel player principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop, à un tarif plus intéressant ; 2,99€/mois pendant 48 mois à l’achat, soit 143,52€.

