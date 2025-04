Orange donne des rides à la Freebox Révolution, évolution de la Freebox Pop S… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Une nouvelle offre Orange qui vient faire de l’ombre à la Freebox Révolution Light

L’opérateur historique a finalement revu sa copie pour sa série spéciale, une semaine après son lancement. Si elle était proposée à 39.99€/mois avec un engagement de 12 mois, mais avec le WiFi 7 et la Livebox S, cette offre devient plus attractive financièrement, mais moins moderne d’un point de vue technologique. En effet, elle est désormais affichée à 29.99€/mois, soit un prix bien plus intéressant, mais avec seulement le WiFi 6E et donc l’ancien modèle de Livebox 6. Une offre qui concurrence directement la Freebox Révolution Light à partir de la deuxième année, ou comme c’est le cas ci-dessous, pour une potentielle migration puisque le tarif final est le même, avec un matériel plus récent… Intéressant… à condition qu’Orange n’augmente pas le prix plus tard.

La Freebox Pop S évolue pour prendre en charge les frais de résiliation des autres opérateurs, mais il reste des déçus

Dix jours après le lancement de sa Freebox Pop S, Free décide de prendre finalement en charge les frais de résiliation jusqu’à 100€ pour toute souscription à son offre afin d’attirer davantage les nouveaux abonnés. Une bonne nouvelle pour beaucoup qui souhaiteraient passer à cette offre, qui a également pour avantage d’être compatible ADSL. Cependant, pour les abonnés Freebox se voyant proposer la migration, la différence de prix avec les nouveaux abonnés continue d’être source de frustration…

Les augmentations automatiques chez Free, ça serait possible ?

Des abonnés fibre équipés d’une Livebox Play reçoivent actuellement un mail pour les informer d’une évolution de leur offre : ils passent à la Livebox Up Fibre plus rapide, et devront payer 3€ de plus par mois. Un enrichissement que l’on ne peut éviter qu’en résiliant directement. Et certains se disent, en voyant

La hausse de prix chez Netflix inquiète certains abonnés Freebox

Netflix a confirmé une hausse de ses prix en France, intégrée dans ses prévisions pour 2025, laquelle s’inscrit dans une stratégie globale d’optimisation de la monétisation de son offre. L’augmentation est déjà effective, le forfait Standard avec pub passe de 5,99€/mois à 7,99€. La formule sans pub grimpe d’1,50€ à 14,99€/mois alors que la formule Premium voit son prix bondir de 2€ à 21,99€.

Et si on donnait un véritable lifting à la Freebox Révolution ?

Un avantage de moins. Après avoir offert depuis juin 2024, un mois d’abonnement à la formule Max basic avec pub à tous ses abonnés Freebox Révolution Light comme TV Canal, Free met désormais fin à cette offre pour les nouveaux clients à sa box iconique, en atteste son site internet. Le service de streaming de Warner Bros.Discovery est désormais proposé directement en option à partir de 5,99€/mois. Serait-il temps de revisiter intégralement cette box ?

