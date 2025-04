Orange ne laisse pas le choix à certains abonnés Livebox, leur offre va changer automatiquement et sera plus chère

Des abonnés fibre équipés d’une Livebox Play reçoivent actuellement un mail pour les informer d’une évolution de leur offre : ils passent à la Livebox Up Fibre plus rapide, et devront payer 3€ de plus par mois.

Orange a récemment adressé un e-mail à certains de ses abonnés Livebox Play pour leur annoncer une évolution de leur formule. À partir du 22 avril, ces clients verront leur abonnement automatiquement migré vers une offre Livebox Up Fibre, sans obligation de réengagement.

Avec cette nouvelle offre, les abonnés bénéficieront d’un débit boosté : jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 800 Mb/s en envoi. En complément, plusieurs options deviennent incluses comme l’accès à un répéteur Wi-Fi 6 sur demande, un second décodeur TV, qui était déjà proposé sans frais avec Livebox Play et une réduction de 5€ par mois sur Netflix pendant six mois, même pour les abonnés existants. Les autres éléments de l’offre restent inchangés.

Cependant, cette montée en gamme s’accompagne d’une augmentation tarifaire de 3€ par mois. Ce changement est imposé aux clients, sans possibilité de refuser ce changement. De plus, s’ils souhaitent revenir à une offre inférieure, des frais de 49€ seront facturés. Cette somme équivaut à plus de 13 mois d’augmentation, rendant le retour peu avantageux à court terme, en plus de la perte de certains services inclus, souligne Alloforfait.

Extrait du mail reçu par un abonné Orange, source : Alloforfait

Les abonnés impactés peuvent toutefois résilier leur contrat sans frais, conformément à l’article L224-33 du Code de la consommation. Cette démarche doit être effectuée dans les quatre mois suivant la réception du mail d’Orange. À noter également : bien que certaines options soient désormais incluses, des frais de mise à disposition de 10€ seront appliqués pour le répéteur ou le second décodeur. Enfin, les clients disposant d’une offre Open Play ne semblent pas concernés par cette évolution, aucun message ne leur ayant été adressé pour l’instant.

