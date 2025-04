Lancement d’une nouvelle “offre spéciale” UniversCiné sur les Freebox

3 mois d’abonnement à l’offre premium d’UniversCiné au prix d’un.

Disponible notamment sur les Freebox Ultra, Pop, et Révolution, UniversCiné propose une nouvelle offre attractive à destination des amoureux du 7e art du 16 au 21 avril 2025 : 3 mois d’abonnement Premium pour le prix d’un, soit 9,99 € seulement, avec le code promo AVRIL25. Une initiative destinée à séduire de nouveaux abonnés, alors que la plateforme renforce son catalogue indépendant et d’auteur.

L’offre, sans engagement et non cumulable, donne accès à plus de 1000 films en illimité, avec un film à la carte par mois, y compris les dernières sorties cinéma (disponibles 4 mois après leur sortie en salle). Le tout en Full HD, avec la possibilité de visionner sur trois appareils simultanément et de télécharger hors ligne.

C’est l’occasion pour certains de découvrir ou redécouvrir les pépites du cinéma indépendant, en streaming ou en mobilité. L’abonnement repassera à 9,99 €/mois après les 3 mois promotionnels.

Rachat de Filmo

En septembre 2024, le Meilleur du Cinéma, éditeur d’UniversCiné, a acquis la plateforme de streaming Filmo (aussi disponible sur les Freebox) auprès de Wild Bunch pour devenir le leader du cinéma indépendant en France et renforcer sa présence dans le secteur de la VOD. Les deux plateformes françaises, qui ont pour ADN commun de promouvoir la diversité cinématographique, prévoient de fusionner s à travers le lancement d’une plateforme commune. En attendant, les deux services continuent à subsister. Mais leurs équipes cohabitent d’ores et déjà dans les mêmes locaux à Paris.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox