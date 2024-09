Disponibles sur toutes les Freebox, deux plateformes de streaming françaises annoncent leur fusion

UniversCiné rachète Filmo. Dans quelques mois, une plateforme unique verra le jour.

Le Meilleur du Cinéma, éditeur d’UniversCiné, a acquis Filmo auprès de Wild Bunch pour devenir le leader du cinéma indépendant en France et renforcer sa présence dans le secteur de la VOD. Les deux plateformes françaises, qui ont pour ADN commun de promouvoir la diversité cinématographique, prévoient de fusionner dans les prochains mois à travers le lancement d’une plateforme commune. En attendant, les deux services vont continuer à subsister. Mais leurs équipes cohabitent d’ores et déjà dans les mêmes locaux à Paris.

Cette acquisition, soutenue par la Banque des Territoires et d’autres partenaires, permettra à Le Meilleur du Cinéma d’étendre ses activités de TVOD et SVOD, de renforcer son rôle dans le cinéma indépendant avec l’ambition de devenir la plateforme européenne de référence dans le domaine et de mieux résister à la concurrence des plateformes américaines. La société dispose aussi d’une entité baptisée Blaq Out qui édite en DVD et Blu-Ray les pépites du cinéma d’auteur.

Filmo et UniversCiné sont respectivement disponibles sur les box de Free depuis 2014 et 2010 (version VOD, et 2021 pour la SVOD). Aujourd’hui, toutes les Freebox (Ultra, Pop, Révolution, mini 4K, One, Crystal) distribuent ces plateformes.

Source : Le Film Français

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox