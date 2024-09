IBAN, données personnelles volés… SFR avertit ses clients touchés par une cyberattaque

Le 3 septembre dernier, SFR essuyait une deuxième cyberattaque d’ampleur cette année. L’opérateur envoie un mail pour prévenir ses abonnés concernés.

Des données importantes ont été pillées par des pirates en début de mois chez SFR. Une information qu’il confirme dans un email envoyé à ses clients concernés.

Des dizaines de milliers de dossiers de client de l’opérateur ayant passé commande d’un smartphone et d’un forfait RED by SFR, ces derniers comprenaient des informations critiques. Parmi elles les données contractuelles, les coordonnées, le nom et prénom de l’abonné, mais surtout l’IBAN, le numéro d’identification du smartphone et le numéro de la carte SIM. L’opérateur indique cependant que le mot de passe ou les contenus des communications n’ont pas été touchées.

La Cnil a été notifiée, une plainte déposée et SFR annonce par ailleurs la disponibilité d’un numéro vert, gratuit (le 0805.80.49.49) pour accompagner ses clients concernés et qui pourraient faire l’objet de tentatives d’arnaques. Car l’IBAN peut être utilisé dans le cas d’usurpation d’identité par exemple.

