Free Pro poursuit sa dynamique de croissance

Free Pro revendique aujourd’hui 70 000 entreprises clientes à ses offres. A l’occasion de la Nantes Digital Week 2024, la filiale B2B d’Iliad annonce contribuer à l’écosystème numérique dans le Grand Ouest.

Lancé en mars 2021, Free Pro concourt aujourd’hui à l’accélération numérique de plus de 70 000 entreprises et organisations publiques, fait-il savoir cette semaine. Pour atteindre son objectif de 10% de part de marché d’ici 4 ans contre 2% il y a un an, l’opérateur joue la carte de l’innovation, du prix, et des infrastructures de qualité pour répondre aux besoins télécoms, IT et cloud de toutes les entreprises, des TPE aux grands groupes. Pour ce faire, Free Pro gère toute la chaîne de valeur des données de ses clients, de leur collecte à leur transport et de leur sécurisation à leur hébergement.

Pour accompagner au mieux les entreprises, la filiale d’Iliad propose un service de proximité, partout en France, “pour être au plus près des besoins des clients et nouer avec eux une véritable relation de confiance”, annonce-t-elle. C’est le cas dans le Grand Ouest, où l’opérateur accompagne déjà de nombreux acteurs majeurs de la région tels que : Manitou Group, La Boulangère, la Région Bretagne, l’écosystème des éditeurs de logiciels (Sigma, Edicia, Alcuin), Semitan (régie de transport de Nantes) ou Le Voyage à Nantes.

“Ces clients qui couvent différents secteurs d’activité ont tous leur siège implanté dans la région. Ils illustrent la capacité de Free Pro à répondre aux besoins d’infrastructures critiques en matière d’hébergement, de cloud, de cybersécurité et de connectivité des grandes entreprises et institutions”, se félicite Free Pro. L’agence régionale de Free Pro de Nantes compte près de 30 collaborateurs et recrute 15 personnes sur des postes d’ingénieurs réseau et cloud, de développeurs, de responsables de compte et de commerciaux.

En parallèle, Free Pro annonce sa participation à la Nantes Digital Week 2024, l’événement Tech qui se tient du 19 au 29 septembre. Partenaire de ce rendez-vous phare de la rentrée dans le Grand Ouest, Free Pro organise un escape game intitulé ‘Voyage au centre de la Data’ pour mieux connaître le parcours de la donnée dans les réseaux des entreprises.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox