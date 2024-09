YouTube sur TV va de plus en plus ressembler aux plateformes de streaming comme Netflix

YouTube TV évolue pour offrir une expérience similaire à celle de Netflix et des autres plateformes de streaming. La plateforme a dévoilé une nouvelle interface qui permettra aux créateurs de structurer leur contenu sous forme d’épisodes et de saisons. Ce changement vise à donner un aspect plus « premium » à l’expérience télévisuelle de YouTube.

Avec le temps, les applications TV des services de streaming ont tendance à adopter des interfaces de plus en plus semblables. L’industrie a en effet établi un standard de navigation qui facilite la prise en main, quel que soit le service utilisé. Cependant, YouTube s’est longtemps démarqué avec sa propre approche. Malgré ses particularités, cette distinction est désormais perçue comme un obstacle pour les utilisateurs.

La grande nouveauté de cette refonte est l’organisation des contenus des créateurs en saisons et épisodes, un format populaire sur Netflix. De nombreux créateurs sur YouTube produisent déjà des vidéos longues, avec des arcs narratifs s’étalant sur plusieurs épisodes. Pour soutenir cette tendance, YouTube introduit des « pages de créateurs » permettant de structurer ces vidéos de manière plus cohérente.

Christian Oestlien, vice-président à la gestion produit chez YouTube, explique : « Les créateurs réalisent des vidéos de 20 à 40 minutes, avec une sorte d’arc narratif de saison, et plusieurs épisodes. Nous leur fournissons donc les outils pour créer ce que nous appelons des “pages de créateurs”. »

Renforcement de l’engagement des utilisateurs

Cette nouvelle interface devrait encourager les utilisateurs à passer plus de temps sur la plateforme. Grâce à la possibilité de « binger » des saisons complètes, l’engagement des spectateurs est susceptible d’augmenter. De plus, YouTube prévoit de lancer des « aperçus immersifs » : des bandes-annonces automatiques qui se déclenchent lors de la navigation sur la page d’un créateur.

Pour inciter davantage les utilisateurs à suivre leurs créateurs préférés, YouTube va rendre le bouton d’abonnement plus visible dans le lecteur vidéo. Il sera également possible de scanner un code QR présent dans la description pour s’abonner facilement à une chaîne.

Un déploiement progressif en 2024

Ces nouveautés seront déployées progressivement au cours de l’année prochaine, apportant une expérience utilisateur améliorée sur YouTube TV. Avec ces changements, YouTube espère non seulement s’aligner sur les standards des plateformes de streaming, mais aussi renforcer l’engagement et la fidélité de ses utilisateurs.

Source : 01Net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox