La nouvelle Livebox 7 d’Orange suscite déjà des critiques chez les nouveaux abonnés, les débits WiFi 7 dans le viseur

Des débits WiFi 7 moins rapides qu’en WiFi 6E, mais une couverture souvent améliorée, les débuts de la Livebox 7 Wi-Fi 7 d’Orange semblent mitigés.

Lancée en grande pompe le 10 avril, la nouvelle génération de Livebox d’Orange, déclinée en version Livebox S et Livebox 7 avec WiFi 7 bi-band certifié, suscite déjà de vifs débats chez les premiers abonnés testeurs. Si la promesse d’un WiFi de dernière génération faisait saliver, les performances réelles s’avèrent plus nuancées.

Selon de premiers retours d’abonnés sur X, la Livebox 7 Wi-Fi 7 déçoit sur globalement sur l’essentiel : le débit en WiFi 7 et l’absence de la bande 6 GHz. Or, cette troisième bande est l’élément clé du Wi-Fi 6E — introduit avec la précédente Livebox — et du WiFi 7. Sans elle, les gains de performance promis par cette nouvelle norme devrait être plus limités en toute logique même si l’opérateur historique estime qu’elle n’est pas suffisamment utilisée et provoque des interférences peu importe la qualité des filtres. Orange a alors fait le choix de booster la bande 5 GHz sur ses nouvelles box, mais force est de constater que le résultat n’est pout l’heure pas à la hauteur des espérances. Lors de tests comparatifs, le débit en WiFi 7 apparaît plus faible en comparaison de l’ancienne Livebox 7 en Wi-Fi 6E.

A distance : même appareil, même point de mesure, même serveur test, toujours la LB7 WiFi 7 à gauche : pic.twitter.com/9PtKGuqRas — Julien Jay (@Julien_Jay) April 12, 2025

Selon un certain nombre de tests, les débits apparaissent parfois 2 fois moins rapides en WiFi 7 bi-band qu’en WiFi 6E. Sur les débits à distance, les avis divergent toutefois, si certains ne remarquent aucun écart de débit entre WiFi 7 et WiFi 6E avec bande 6 GHz, pour d’autres, la Livebox 7 WiFi 7 semble apporter plus de stabilité et un meilleur débit en s’éloignant, comme par exemple à l’autre bout d’un appartement ou d’une maison. La couverture Wi-Fi semblerait alors en net progrès. Les premiers tests de portée signalent une extension notable de la zone couverte par un signal fort, ce qui peut séduire les foyers plus vastes ou soumis à des interférences.

Je complète ce post par un comparatif de la couverture Wifi de mon appart (70m2) qu’on a réalisé avec la Livebox v1 (à gauche) et v2 (à droite). Le signal Wifi est au plus fort en vert au milieu. Un gain certes sur la V2, mais est ce que ça justifie la suppression du 6Ghz. pic.twitter.com/XBQPblJCyw — Rémi 🧡 (@lachape_one) April 15, 2025

De son côté, l’opérateur historique a estimé selon ses tests que la bande 6 GHz est trop instable dès que l’on s’éloigne de la box, la rendant impossible à capter ce qui l’aurait officiellement poussé à ne pas l’intégrer dans son WiFi 7. Selon lui, les fameux débits promis par tous les opérateurs grâce à cette bande ne sont réellement atteignables qu’en face du Server, ce qui n’est pas vraiment l’usage commun d’un appareil connecté. De plus, le spectre disponible pour le 6 GHz est limité en Europe à 480 MHz et chez Orange à 160 MHz, réduisant ainsi les performances de cette technologie.

Un autre point de crispation autour de la Livebox 7 est par ailleurs mis en exergue par le nouveau blog communautaire UniversLivebox : le MLO (Multi-Link Operation), une des fonctionnalités phares du Wi-Fi 7, censée améliorer débit et stabilité, est désactivé par défaut. Pour en bénéficier, il faut fouiller dans les paramètres d’administration de la Livebox 7 et redémarrer manuellement. Une manipulation loin d’être intuitive pour le grand public, et qui, selon plusieurs utilisateurs, n’apporte pas toujours les améliorations attendues. Côté sécurité, une bizarrerie technique intrigue aussi : le MLO reste actif même en WPA2-Personal, alors qu’Orange recommande une configuration en WPA3 pour l’utiliser.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox