Orange lance officiellement deux nouvelles Livebox avec un WiFi 7 moins rapide

Orange dévoile sa nouvelle box haut de gamme Livebox 7 WiFi 7 et de milieu de gamme Livebox S WiFi 7 mais sans la bande des 6 GHz.

Ce 10 avril, Orange a officialisé le lancement de deux nouvelles box internet : la nouvelle Livebox 7 et la Livebox S, toutes deux compatibles WiFi 7. Mais contre toute attente, aucune ne prend en charge la précieuse bande des 6 GHz, pourtant considérée comme un atout majeur du WiFi 7. Un choix qui pourrait faire grincer des dents, surtout du côté des utilisateurs exigeants.

Livebox 7 nouvelle version : une évolution sans la révolution

La nouvelle version de la Livebox 7 reprend ainsi le nom et le design de sa grande sœur sortie en 2023 compatible WiFi 6E. Principale nouveauté, l’intégration du WiFi 7 avec une certification officielle de la Wi-Fi Alliance à contrario des box de Free qui ne remplissent pas encore tous les critères. Cependant, la bande 6 GHz est absente. Cette nouvelle Livebox 7 se contente des bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Une décision justifiée, selon une source interne chez Orange, par la faible utilisation de la bande 6 GHz sur les précédentes Livebox 6/7, indique MacGen. Reste que cela place l’opérateur historique en retrait face à Bouygues Telecom et sa Bbox WiFi 7 tri-band, ou la Freebox Ultra, qui exploitent pleinement le potentiel du Wi-Fi 7. En ethernet, Orange propose des débits 8 Gbits/s symétriques. Côté TV, ce nouveau serveur WiFi 7 est accompagné du décodeur TV6, le même que les versions précédentes.

Livebox S : une remplaçante écoresponsable pour la Livebox 5

Sur le milieu de gamme, Orange propose une toute nouvelle Livebox S, pour rivaliser avec la Freebox Pop WiFi 7. Cette box elle aussi Wi-Fi 7 bi-band à l’instar de celle de Free, mise sur l’essentiel, une connexion jusqu’à trois fois plus rapide et plus stable qu’en Wi-Fi 5. L’engagement environnemental est au coeur de cette nouvelle box avec un impact carbone réduit de 30 % par rapport à la Livebox 5, et la promesse d’une consommation électrique inférieure à celle des box concurrentes. Deux modes d’économie d’énergie font leur apparition : éco et arrêt total, déjà présents sur les Livebox 6 et 7. En filaire, les débits proposés vont de 1Gbit/s en download et 700 Mbit/s en upload pour la Série Spéciale, à 2Gbit/s et 800 Mbit/s pour la Livebox Fibre.

Côté design, ce nouveau serveur visuellement attrayant s’avère lui aussi vertical et intègre un écran basse consommation sur une face latérale. Pour la partie TV, Orange propose le décodeur TV UHD pour accompagner sa nouvelle box.

Par ailleurs, le FAI annonce que la bande WiFi 5 GHz des Livebox S et 7 sera automatiquement désactivé la nuit, seule la bande de fréquence des 2.4 Ghz sera maintenue afin de faire des économies d’énergie de l’ordre de 30%.

Si le positionnement de la Livebox S en bi-band peut se comprendre dans une logique d’équilibre coût/performances, le choix est plus difficile à justifier sur l’offre premium Livebox Max. En face, Bouygues et Free n’ont pas hésité à intégrer le Wi-Fi 7 tri-band, incluant la fréquence 6 GHz, particulièrement utile pour des débits élevés et une latence réduite à courte portée. Ce choix interroge surtout que les Livebox 6 et 7 de première génération étaient justement compatibles avec cette bande, grâce au Wi-Fi 6E. La fréquence 6 GHz permet notamment de réduire les risques de saturation mais aussi un gain de débit important. Pour bénéficier pleinement de ces vitesses, il faut aussi que les équipements des abonnés soient compatibles (smartphones, PC, tablettes…). Sinon, la différence sera limitée voire inexistante. Ces deux nouvelles box sont disponibles dans certaines offres d’Orange, disponibles dès à présent et dévoilées ce matin.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox