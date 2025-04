Nouveau : Free propose désormais sa Freebox Pop WiFi 7 à ses nouveaux abonnés en ADSL, un choix porté vers l’avenir

Le FAI uniformise ses Freebox autour du WiFi 7, même pour les abonnés ADSL avant qu’ils ne basculent vers la fibre.

Ce mardi 8 avril, Free a officiellement lancé sa nouvelle offre Freebox Pop S, une déclinaison allégée de sa populaire Freebox Pop, sans service de télévision. Mais au-delà de cette nouveauté, l’opérateur a profité de l’occasion pour opérer une homogénéisation discrète mais stratégique de ses équipements, notamment autour de la norme WiFi 7.

Jusqu’à présent, les abonnés ADSL qui optaient pour une Freebox Pop recevaient un serveur compatible WiFi 6, suffisant au regard des débits limités de l’ADSL. Mais ce n’est plus le cas : désormais, toutes les nouvelles offres Freebox Pop et Freebox Pop S, qu’elles soient en fibre ou en ADSL, sont livrées avec le serveur WiFi 7 bi-band lancé il y a environ un an.

À noter que la Freebox Révolution Light WiFi 5, encore disponible, semble progressivement reléguée au second plan, alors que Free met de plus en plus en avant ses équipements les plus récents.

Pourquoi du WiFi 7 avec de l’ADSL ? Car la fibre arrivera un jour ou l’autre

On pourrait s’interroger sur la logique de proposer du matériel WiFi 7 à des abonnés ADSL, alors même que cette technologie permet des débits bien supérieurs à ce que peut offrir une ligne cuivre classique. Mais le choix de Free est clairement tourné vers l’avenir.

En dotant dès maintenant ses clients ADSL du meilleur matériel disponible, l’opérateur anticipe les futures migrations vers la fibre. Ainsi, lorsqu’un abonné ADSL basculera vers une connexion fibre, il n’aura pas besoin de changer de serveur pour profiter des vitesses et des performances du WiFi 7. C’est un gain de confort pour l’utilisateur, mais aussi une optimisation logistique pour Free.

Un petit plus apprécié : le bouton marche/arrêt

Autre nouveauté intégrée à ce serveur WiFi 7 : un bouton marche/arrêt physique comme celui de la Freebox Ultra, une fonctionnalité simple mais qui manquait cruellement aux anciennes versions. Elle permet notamment de couper l’alimentation sans avoir à débrancher l’appareil, un détail apprécié par les abonnés soucieux de leur consommation d’énergie ou souhaitant redémarrer manuellement leur box.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox