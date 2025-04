Free relègue sa Freebox Révolution Light au second plan, voici comment s’y abonner

Depuis hier, Free met moins en avant sa Freebox Révolution Light sur son site web mais il est toujours possible d’y souscrire facilement.

Le début de la fin pour la Freebox Révolution Light ? Free a dévoilé hier sa nouvelle Freebox Pop S, devenant ainsi le premier opérateur en France à proposer le Wi-Fi 7 sur une gamme d’offres aussi étendue. Ce lancement s’est accompagné d’une refonte de la présentation des offres sur le site officiel de l’opérateur.

Désormais, seules les Freebox Pop et Pop S Wi-Fi 7, ainsi que les Freebox Ultra et Ultra Essentiel, sont mises en avant dans la boutique en ligne. La Freebox Révolution Light, pourtant lancée en janvier 2024, se voit reléguée au second plan. Elle ne figure plus dans la présentation principale des offres Freebox, bien qu’il soit encore possible d’y souscrire.

Pour y accéder, il faut désormais effectuer un test d’éligibilité ou passer par le comparateur d’offres Freebox. La page dédiée à la Série Spéciale Freebox Révolution reste toutefois accessible via le menu Freebox situé dans la barre latérale en haut du site. Les nouveaux abonnés peuvent également souscrire en boutique Free, via les bornes automatiques.

Une autre option consiste à attendre une promotion Veepee. La dernière en date proposait la Freebox Révolution Light avec un forfait mobile data illimitée pour 19,99 €/mois pendant un an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox