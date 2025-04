Amazon Prime Video lance une grande salve de promos, de nombreux films et séries à prix mini

Avis aux abonnés Prime, de nombreuses promotions sont disponibles sur Prime Video pour l’achat de films ou de série sur la plateforme.

De belles réductions avec un large choix sur Prime Video. Vous l’ignoriez peut être, mais la plateforme de streaming d’Amazon propose également de la VOD à l’achat et à la location. Cela permet de proposer un plus large catalogue et, depuis la fin de l’année 2024, le géant américain a également commencé à proposer des séries dans son catalogue.

En ce moment, le service de streaming met en avant une large sélection de films et de séries en promotion, avec des réductions allant jusqu’à -50%. C’est par exemple le cas de Joker : Folie à deux, qui voit son prix baisser à 7.99€ au lieu de 13.99€ à l’achat, ou de Smile 2, mais aussi des films moins récents comme Le Sens de la Fête, Donjous et Dragons l’honneur des voleurs…

Du côté des séries, on peut compter notamment la saison 2 de Tulsa King, avec Sylvester Stallone, à 9.99€ en HD et 10.99€ en UHD, contre 19.99€ ou 21.99€, mais ce n’est pas tout. Des saisons de Mr Robot, 1923, Dexter ou sa suite Dexter New Blood sont également concernées.

Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Delta, mais aussi disponible en option pour l’ensemble des abonnés Freebox. Cet abonnement à 6.99€/mois permet d’accéder non seulement à la livraison ultra rapide et à Prime Video, mais aussi à de nombreux avantages comme des jeux offerts, un abonnement de streaming musical…

