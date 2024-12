Amazon lance pour la 1ère fois l’achat et la location de séries d’autres plateformes sur Prime Video

La plateforme de streaming d’Amazon fait évoluer sa section VOD en l’ouvrant à 300 saisons de séries.

Lancé en France en 2016, Prime Video fait aujourd’hui figure de grand rival de Netflix sur le marché de la SVOD. Si la plateforme propose un large catalogue de contenus, elle se démarque par ailleurs sur le marché de la VOD, puisqu’un nombre important de films peuvent être loués ou achetés via le site web Prime Video sur les appareils compatibles.

Aujourd’hui, Prime Video va plus loin en étendant comme prévu la VOD aux séries. Les membres Prime peuvent dès à présent louer ou acheter des épisodes et saisons de séries. Au total 300 saisons sont disponibles, à fait savoir le géant américain.

« Cette expansion représente une nouvelle étape dans notre mission d’offrir une expérience de divertissement complète à nos clients à travers l’Europe, en combinant notre offre Prime Video existante avec la possibilité de louer ou d’acheter des films et maintenant d’acheter aussi des séries », a annoncé Stephan Bauer, directeur de la TVOD chez Prime Video.

Les abonnés Prime peuvent à présent retrouver à l’achat les épisodes (2,99€ en HD) et des saisons (14,99€) de séries comme House of the Dragon diffusée sur Max ou La Servante Ecarlate à l’affiche sur Ciné+ OCS. Cette évolution permet ainsi d’accéder à des séries de certaines plateformes sans devoir s’abonner directement à celles-ci. Des nouveautés sont également à venir : Dune : Prophecy, actuellement diffusée sur Max, sera accessible à l’achat à partir du 8 janvier sur Prime Video, rapporte CNET France.

