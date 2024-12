Les internautes se lâchent sur les réseaux : Bouygues Telecom assure être le profil parfait pour reconnecter Kylian Mbappé, François Bayrou et les films sur clé USB à 10€

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Bouygues Telecom fait les yeux doux à Kylian Mbappé avec sa propre carte FUT : 99 en WiFi, 99 en Vidéo, 99 en Connexion et jeu, sans oublier 0 en lag. Le joueur habite désormais en Espagne, il se tournera peut-être plus vers Orange !

Vendre des films sur clé USB à 10€, c’est l’idée soumise par François Bayrou à Vincent Bolloré en 2018. Les équipes de StudioCanal auraient même bossé dessus durant 1 an et demi. Le Nouvel Obs avait révélé cette information en 2021.

Cette incroyable anecdote sur François Bayrou qui en 2018 avait convaincu Vincent Bolloré de plancher sur la commercialisation de films… stockés sur clé USB, continue de faire mon bonheur depuis 2021, grâce au @Le_NouvelObs. ⏩ https://t.co/kiswwZvhab pic.twitter.com/gp2p0wXGmt — Jean Abbiateci (@JeanAbbiateci) December 13, 2024

Vous la connaissez certainement grâce à Reef, Marie Lanchas ne passe pas inaperçue !

Y a une actrice qui me fait bcp rire depuis qq années, c’est celle des pubs @free : Marie Lanchas. Je n’ai pas vu ses comédies au cinéma, mais dans ces spots en mode The Office, elle est juste désopilante, super timing comique. Voilà c’était un hommage totalement gratuit !🤩 pic.twitter.com/8bAQpY2rOx — philippe guedj (@JohnPlissken) December 10, 2024

La Freebox Révolution a fêté des 14 ans le week-end dernier, est-elle encore la box la plus stylée du marché ? Free préfère en rire !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Free (@free.fr)

