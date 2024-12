Le groupe Iliad mobilise ses ressources pour soutenir Mayotte face au cyclone Chido et lance un outil pour suivre les réparations du réseau

Le groupe Iliad annonce son soutien aux Mahorais avec des forfaits gratuits et en cherchant à réparer le réseau au plus vite.

Le cyclone Chido a frappé durement Mayotte et ses habitants, laissant derrière lui une situation de crise qui nécessite une réponse immédiate et solidaire. Dans un message poignant, Nicolas Thomas, directeur général de Free, a exprimé la solidarité de l’entreprise envers les Mahorais, tout en dévoilant des mesures concrètes pour aider la population dans cette période difficile.

Le groupe Iliad, via sa marque Only en partenariat avec le groupe Axian à Mayotte, s’engage à rétablir les communications sur l’île le plus rapidement possible. Conscient de l’urgence de la situation, l’opérateur a annoncé la gratuité et l’utilisation illimitée des services de téléphonie, SMS et Internet pour tous les abonnés jusqu’à nouvel ordre dans les zones fonctionnelles. Cette initiative vise à faciliter la communication entre les habitants et à permettre un accès continu à l’information, essentiel en période de crise.

La tâche de remettre en état le réseau sera ardue, avec près de 90 % des infrastructures Only impactées par le cyclone. Cependant, Free est déterminé à mobiliser tous les moyens humains et matériels nécessaires pour relever ce défi. Le directeur général a également exprimé sa pensée pour les collaborateurs sur place, leurs proches, ainsi que les équipes qui seront bientôt déployées pour participer aux efforts de rétablissement. Une étroite collaboration avec les autorités locales a été mise en place.

De plus, Only annonce avoir mis en place une page web permettant de tenir la population informée de l’évolution de la situation. Vous pouvez la retrouver à l’adresse suivante : https://only.yt/information-cyclone-chido/.

Cette mobilisation de Free et du groupe Iliad témoigne de l’engagement de l’entreprise à soutenir la population en période de crise. En mettant en place des mesures concrètes et en mobilisant ses ressources, Free montre que la solidarité et l’action rapide sont essentielles pour aider Mayotte à surmonter cette tragédie.

