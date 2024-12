Après les Freebox, TF1 bloque le saut de pubs sur les box d’Orange, SFR, Bouygues et myCanal

TF1 a mis en place des accords avec tous les opérateurs et myCanal pour empêcher les téléspectateurs de zapper la publicité lorsqu’ils ratrapent leur programme. Une mesure discrètement appliquée mais bien réelle.

Depuis près d’un mois, le groupe TF1 a enjoint les opérateurs et Canal+ à empêcher le contrôle en direct sur les chaînes au moment des pages publicitaires. Ainsi, sur les Freebox mais aussi les box des autres FAI et sur la plateforme myCanal, un message s’affiche lorsque l’utilisateur tente de passer les pubs : “À la demande de TF1, cette action est bloquée durant ce passage publicitaire“.

Toutes les chaînes du groupe audiovisuel privé, à savoir TF1, TMC, TFX et TF1 Séries Films sont concernées par cette restriction. D’après une source de Clubic, il s’agit bel et bien d’une demande directe de TF1 et elle concerne toutes les box des opérateurs et la plateforme de streaming de la filiale de Vivendi depuis le 19 ou 20 novembre dernier. Cependant, TF1 n’a pas communiqué officiellement sur cette problématique ni sur la mesure mise en place.

Il ne s’agit pas de la première fois qu’un groupe met en place une telle mesure, le groupe M6 applique également cette restriction depuis quelque temps sur myCanal.

