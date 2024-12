Free n’a pas eu le choix, la diffusion des chaînes de TF1 était conditionnée au blocage du zapping des pubs pour les abonnés Freebox

Le blocage du contournement des spots publicitaires lors d’un visionnage en différé sur les box, a été exigé par TF1 : “Notre autorisation de diffusion des chaînes est conditionnée à la mise en place de cette fonctionnalité”, explique Free aujourd’hui.

Le groupe TF1 a récemment pris une décision qui fait grincer des dents de nombreux abonnés Free : le blocage du saut des publicités sur ses chaînes (TF1, TMC, TFX et TF1 Séries Films) sur les Freebox via le start-over et le contrôle du direct. Cette restriction est également mise en place depuis peu sur les box d’Orange, SFR, Bouygues Telecom et myCanal. Ce mardi 17 décembre, Free a pour sa part donné des précisions sur l’origine de cette limitation soudaine : “cette décision vient des chaînes qui ont exigé la mise en place auprès de tous les distributeurs de services de télévision”, explique l’opérateur sur X.

Free explique par ailleurs que la mise en place de ce blocage ne découle pas de sa propre volonté, mais résulte directement des conditions imposées par TF1. “Notre autorisation de diffusion des chaînes est conditionnée à la mise en place de cette fonctionnalité”, a déclaré l’opérateur, pointant du doigt les exigences contractuelles des chaînes. Ainsi, TF1 aurait fait de cette restriction un préalable à la diffusion de ses flux sur les box.

Concrètement, cela signifie qu’il n’est plus possible contourner les coupures publicitaires lors d’un visionnage en différé en sautant les réclames ou en reprenant une émission à un moment spécifique sans les visionner. Du côté de TF1, cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à protéger ses revenus publicitaires en raison des changements dans les habitudes de consommation des téléspectateurs. En imposant aux distributeurs le blocage de cette possibilité, le groupe TF1 cherche à garantir que les spots diffusés lors des programmes soient vus par tous les téléspectateurs, même dans le cadre d’une consommation décalée comme c’est déjà le cas sur le replay.

