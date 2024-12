Piratage : Canal+ emporte une nouvelle victoire et force de nouveaux acteurs au blocage

Si le blocage des sites de streaming pirates se fait sans souci du côté des opérateurs, les services de DNS essaient de résister. Canal+ pour sa part n’hésite pas à en assigner de nouveaux pour bloquer des plateformes illégales.

Depuis le début de l’année, Canal+ et plus récemment DAZN, ne se limitent plus à faire bloquer les sites illégaux par les opérateurs. Les services de DNS sont aussi dans le viseur des ayants-droits. Concrètement, il s’agit d’un annuaire permettant de convertir un nom de domaine en adresse IP, pour que les requêtes des internautes ne puissent plus aboutir, ces outils permettent justement aux plus connaisseurs de contourner les blocages facilement imposés aux FAI. Suite à cette victoire de Canal, OpenDNS de Cisco avait quitté la France, mais Canal+ ne s’est pas arrêté là.

La filiale de Vivendi, récemment entrée en Bourse, a obtenu du tribunal judiciaire de Paris la mise en place des mêmes mesures pour deux autres services : Quad9 et Vercara, notamment dans le cadre de la diffusion illégale de la Ligue des Champions et du Top 14. Cependant, comme ce fut le cas pour les précédents services, Quad9 entend résister et va faire appel de la décision. Le service DNS dénonce une “censure du DNS” et un application “absurde” de la loi. “Quad9 n’a aucune relation avec les sites répertoriés. Ils ne sont pas clients, ne paient pas Quad9 et n’ont aucune relation contractuelle ou formelle avec Quad9. Nous n’avons aucune interaction avec eux autre que la résolution de leurs noms de domaine, comme nous le faisons avec tous les autres noms sur Internet” ajoute-t-il.

Quad9 pointe par ailleurs du du doigt que tous les utilisateurs doivent être bloqués, dans tous les domaines. “Cela revient à appliquer la loi française à l’échelle mondiale“, avec une menace de sanctions financières si le service ne s’y conforme pas. Ainsi, même si un appel est prévu, en attendant, le blocage sera effectif.

Source : TorrentFreak

