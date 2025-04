4G, 5G : êtes-vous trop exposés aux ondes ? L’ANFR lance un simulateur gratuit qui vous dira tout

Si vous avez peur d’être bombardés d’ondes, ce nouvel outil devrait être en mesure de vous rassurer.

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a lancé une nouvelle carte interactive permettant de visualiser l’exposition théorique du public aux ondes électromagnétiques générées par les antennes de téléphonie mobile. Accessible en ligne sur Cartoradio.fr et via l’application mobile OpenBarres, cet outil inédit en Europe et gratuit s’inscrit dans une volonté de transparence et de pédagogie à destination des citoyens et des collectivités locales.

Développée en partenariat avec la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et la société GEOMOD by COEXYA, cette carte modélise l’exposition en champ électrique dans l’ensemble du territoire métropolitain. Elle repose sur des calculs complexes intégrant les caractéristiques des antennes, les données topographiques de l’IGN et les environnements bâtis en 3D. Ce nouvel outil simule l’exposition en champ électrique à 1,5 mètre du sol, en Volt par mètre (V/m), sur plus de 130 milliards de points, avec des données actualisées chaque mois pour refléter l’évolution des réseaux mobiles. Il permet aux utilisateurs de rechercher un lieu précis – par commune ou adresse – afin d’en visualiser le niveau d’exposition estimé. Les zones sont codées par couleurs, facilitant ainsi la compréhension du grand public.



Mais l’ANFR tient à le rappeler : il s’agit d’une simulation théorique. Seules les mesures effectuées sur le terrain peuvent confirmer le niveau réel d’exposition. C’est pourquoi l’agence poursuivra ses campagnes de mesures, notamment dans les zones identifiées comme potentiellement plus exposées.

Une volonté de transparence

Les niveaux simulés apparaissent largement en dessous des seuils réglementaires – fixés entre 36 et 61 V/m selon les fréquences – sur l’essentiel du territoire, notamment en zone rurale. Des valeurs plus élevées peuvent apparaître localement, en milieu urbain ou en présence de reliefs. Lorsque des zones de forte exposition sont repérées, l’ANFR intensifie sa surveillance. En cas de dépassement constaté sur le terrain, l’agence peut ordonner l’arrêt immédiat de l’émetteur concerné et exiger des mesures correctives.

Avec cette initiative, l’ANFR réaffirme son engagement en faveur de la transparence et de l’information. « Aujourd’hui, avec ces simulations accessibles à tous, nous franchissons une étape importante. Avec plus de 130 milliards de points recalculés chaque mois, cet outil, unique en Europe, nous permettra aussi de mieux exercer nos missions de protection du public », souligne Gilles Brégant, directeur général de l’ANFR. Les collectivités locales, souvent sollicitées lors de l’installation d’équipements radioélectriques, disposent également d’un accès privilégié à ces données via la plateforme mesures.anfr.fr, qui permet de demander des mesures d’exposition spécifiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox