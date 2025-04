Orange booste totalement sa gamme d’offres Livebox, WiFi 7 à gogo et hausse des débits au même prix

À l’occasion du lancement de ses deux nouvelles Livebox, l’opérateur historique a opéré une véritable refonte de ses offres, sans pour autant en augmenter le prix.

Orange a dévoilé ce matin deux nouvelles Livebox WiFi 7 et en a profité pour modifier complètement sa proposition sur le marché fibre, en appliquant notamment des augmentations de débit sur plusieurs offres sans en augmenter le prix, tout en généralisant le WiFi 7 sur une large gamme, comme l’a fait Free mardi dernier en lançant sa Freebox Pop S.

On peut notamment remarquer que la Série Spéciale Just Livebox est la seule offre qui conserve le WiFi 5 de l’opérateur, mais bénéficie tout de même d’une hausse de débit, avec 1 Gbit/s en download et 700 Mbit/s en upload, contre 400 Mb/s symétriques auparavant, toujours sans TV et avec le même tarif de 19.99€/mois puis 33.99€/mois. Mais toutes les autres offres changent de box pour proposer la dernière génération de WiFi. On note également l’apparition de frais de mise en service de 49€ sur l’ensemble des offres de l’opérateur.

Deux offres avec la Livebox S

La Série Spéciale Livebox Fibre, pour sa part, garde les mêmes débits (1Gbit/s et 700 Mbit/s), mais reçoit donc le nouveau serveur Livebox S de l’opérateur, permettant ainsi d’accéder au WiFi 7 pour 39.99€/mois avec un engagement de 12 mois, soit le même tarif que précédemment, toujours avec 200 chaînes TV et un décodeur TV UHD.

Vient ensuite l’offre Livebox Fibre, qui passe non seulement au WiFi 7, mais voit également ses débits augmenter, passant à 2 Gbit/s et 800 Mbit/s, contre 1 Gbit/s et 700 Mbit/s auparavant. Le reste de l’offre ne bouge pas, son prix restant à 29.99€/mois pendant 12 mois puis 42.99€/mois, avec un engagement de 12 mois.

Deux offres à 8Gbit/s symétrique et WiFi 7 chez Orange

La nouvelle Livebox 7 WiFi 7 est pour sa part réservée aux nouveaux abonnés Up et Max chez Orange. Et ce n’est pas la seule nouveauté pour la Livebox Up, qui voit ses débits passer à 8Gbit/s, en download et en upload, contre 2 Gbit/s et 800 Mbit/s, rattrapant ainsi les offres premiums comme la Freebox Ultra, la SFR Fibre Premium ou la Bbox Ultym. Le décodeur TV 6 prend la place du décodeur TV UHD et il est même possible d’en obtenir 2. Un répéteur WiFi 6 est désormais proposé. Les abonnés peuvent également bénéficier de 5€ de réduction par mois sur Netflix pendant 6 mois.

La Livebox Max est la seule qui voit son tarif augmenter, passant de 39.99€/mois durant six mois puis 57.99€/mois à 47.99€ pendant 12 mois puis 52.99€/mois. Si elle gagne le WiFi 7 avec son nouveau Server, ses débits restent à 8 Gbit/s symétriques donc. La encore, deux décodeurs TV 6 sont proposés. Les plus grosses différences par rapport à la Livebox Up sont la disponibilité de trois répéteurs WiFi 6 au lieu d’un, l’intégration du service Orange Cybersecure et des réductions permanentes de 5€ sur Netflix, mais aussi Disney+ et Paramount+.

