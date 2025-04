Orange remanie déjà ses offres avec une baisse de prix importante à la clé

Alors que l’opérateur proposait depuis la semaine dernière des offres majoritairement en WiFi 7, sa série spéciale Livebox vient d’être changée pour passer au WiFi 6E et voir son prix baisser.

En lançant ses nouvelles Livebox la semaine dernière, Orange avait également procédé à un remaniement de sa gamme d’offres fibre, pour proposer majoritairement du WiFi 7 grâce à la Livebox 7 compatible et à la toute nouvelle Livebox S, qui était proposée pour la Livebox Fibre et pour la Série Spéciale Livebox.

Mais à peine sept jours après le lancement de ces nouvelles offres, l’opérateur historique a finalement revu sa copie pour sa série spéciale. Si elle était proposée à 39.99€/mois avec un engagement de 12 mois, mais avec le WiFi 7 et la Livebox S, cette offre devient plus attractive financièrement, mais moins moderne d’un point de vue technologique. En effet, elle est désormais affichée à 29.99€/mois, soit un prix bien plus intéressant, mais avec seulement le WiFi 6E et donc l’ancien modèle de Livebox 6.

Le contenu de l’offre reste le même, avec des débits allant jusqu’à 1 Gbit/s en download et 700 Mbit/s en upload, toujours avec 200 chaînes TV et un décodeur TV UHD. On note ainsi que la Livebox S est dorénavant cantonnée à l’offre Livebox classique, plus onéreuse au bout d’un an (42.99€/mois), mais avec le WiFi 7 et des débits plus importants (2 Gbit/s et 800 Mbit/s). Ainsi, contrairement à ce qu’a pu faire Free auparavant, en proposant uniquement du WiFi 7, à l’exception d’une offre plus abordable en WiFi 5, l’opérateur historique continue de proposer diverses technologies selon le prix de ses offres.

