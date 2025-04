Qu’est-ce que “le crayon optique”, cette innovation d’Orange qui lui permet de ne plus rentrer chez les abonnés pour les connecter à la fibre

La nouvelle Livebox S, dernier modèle proposé par Orange pour ses offres d’entrée de gamme, dispose d’un outil inédit intégré pour faciliter la vie des clients et des techniciens.

La Livebox S lancée il y a une semaine par Orange intègre directement un “crayon optique”, une technologie jusque-là réservée aux techniciens. Cette fonction permet de remplacer totalement l’outil d’identification utilisé par les salariés de l’opérateur. Concrètement, lorsqu’elle n’est pas encore connectée au réseau, la Livebox S émet un signal lumineux via son port fibre. Ce signal est visible par un technicien intervenant sur une armoire de rue — appelée point de mutualisation (PM). Grâce à ce signal clignotant, le technicien peut facilement repérer le client à raccorder, sans devoir se rendre à son domicile.

Résultat : moins de déplacements pour les techniciens, une installation accélérée et plus confortable pour l’abonné, qui n’a plus besoin d’accueillir un intervenant chez lui et peut juste attendre que sa Livebox S soit raccordée une fois qu’il l’a branché. Le crayon optique s’active automatiquement en l’absence de connexion. Cela permet de limiter les erreurs de manipulation sur le réseau : un technicien peut immédiatement voir s’il débranche un client Orange déjà raccordé. Cette fonctionnalité réduit ainsi le risque qu’un concurrent ne prenne par erreur une fibre active, et contribue à la stabilité du service sur le long terme, explique l’opérateur.

Actuellement, la présence du client reste nécessaire pour vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Toutefois, Orange prévoit qu’à terme, l’abonné pourra simplement brancher sa box lui-même en amont et laisser le technicien finaliser l’opération à distance. Il n’aura plus qu’à rentrer chez lui pour profiter d’une connexion déjà active.

À noter que cette fonctionnalité ne sera pas intégrée à la nouvelle Livebox 7. Selon Orange, une mise à jour matérielle importante serait nécessaire, ce qui complique son adoption dans le modèle haut de gamme actuel. Pour rappel, la Livebox S est proposée uniquement pour l’offre Livebox classique (29.99€/mois pendant un an puis 42.99€/mois).

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox