Free annonce le lancement de ses offres fibre dès maintenant dans un RIP manquant

L’offre Fibre de Free est désormais disponible sur le réseau d’initiative publique (RIP) de la Communauté d’Agglomération de Forbach.

Présent dans la plupart des réseaux d’initiative publique, Free annonce ce 17 avril la disponibilité de son offre Fibre sur le RIP de la Communauté d’Agglomération de Forbach en Moselle, couvrant 20 communes et plus de 31 000 foyers.

Avec ce déploiement, Free confirme son engagement en faveur de l’aménagement numérique du territoire, en particulier dans les zones moins densément peuplées où les collectivités locales investissent pour garantir l’accès au très haut débit. Dans l’agglomération de Forbach, le FAI devient ainsi le seul opérateur national à proposer son offre Fibre sur l’ensemble du réseau public.

Les habitants concernés peuvent dès à présent souscrire à une offre sur le site de Free, via le 1044, ou directement à la boutique Free de Saint-Avold. Les entreprises de la région ne sont pas en reste : elles peuvent également profiter de la fibre via l’offre Freebox Pro. Aujourd’hui, plus de 38,3 millions de foyers français sont éligibles à la Fibre Free, et le taux d’adoption explose : 82 % des abonnés Fixe du FAI ont déjà basculé vers la fibre.

Autre atout pour les nouveaux abonnés dans ce RIP, l’accès au service Free Proxi est disponible. Ce dispositif innovant propose une assistance locale personnalisée grâce à des équipes de 8 à 10 experts par secteur. Ces équipes, implantées directement dans la région, peuvent intervenir au domicile des abonnés en cas de besoin, et garantissent un traitement rapide des demandes (sous 15 minutes durant les horaires d’ouverture).

Les 20 communes désormais couvertes

Les communes désormais éligibles à la Fibre Free sont : Alsting, Behren-lès-Forbach, Bousbach, Cocheren, Diebling, Etzling, Farschviller, Folkling, Kerbach, Metzing, Morsbach, Nousseviller-Saint-Nabor, Œting, Petite-Rosselle, Rosbruck, Schœneck, Spicheren, Stiring-Wendel, Tenteling et Théding.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox