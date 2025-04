Canal+ abandonne son canal historique sur les Freebox et annonce son nouveau numéro

Pour préparer son retrait du canal 4 de la TNT, Canal+ s’installe déjà sur un autre emplacement de la zapliste.

Le 6 juin aura lieu une renumérotation majeure de la TNT, suite au lancement de nouvelles chaînes, au retrait de NRJ 12 et C8, mais aussi celui de Canal+ et de l’ensemble de ses chaînes présentes sur la télévision numérique terrestre. Et cela occasionnera un changement pour les abonnés Freebox, même s’ils n’utilisent pas cette technologie et reçoivent la télévision via internet.

En effet, Free se cale sur la numérotation de la TNT pour sa liste de chaînes et, puisque le canal 4 sera occupé par France 4 à partir de juin, où se retrouvera donc Canal+ ? La chaîne cryptée l’annonce dans un mail envoyé à ses abonnés, il suffira de se rendre sur le canal 40 de votre Freebox pour accéder à la chaîne. La chaîne est par ailleurs déjà disponible sur ce canal, tout en restant accessible depuis le canal 4 pour l’instant.

L’information a d’ailleurs déjà été mise à jour sur le site web de l’opérateur et un message est même affiché sur ces deux canaux, avec la mention “A partir du 6 juin, Canal+ ne sera plus accessible en chaîne 4“. D’autres opérateurs ont par ailleurs initié ce type de changement, notamment SFR, chez qui la chaîne a également été lancée sur le canal 40.

