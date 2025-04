Payer en un clic : le paiement sur facture opérateur explose et s’installe dans vos habitudes

Le paiement sur facture opérateur confirme son essor spectaculaire en France. Selon la 8ᵉ édition de l’Observatoire du paiement sur facture opérateur publiée par l’af2m, cette méthode a enregistré en 2024 une croissance exceptionnelle de +21 %.

Une adoption massive portée par la simplicité et la sécurité. Le paiement sur facture opérateur permet aux consommateurs d’acheter facilement des contenus numériques, des titres de transport ou de stationnement, de faire des dons ou encore de participer à des jeux et votes d’émissions TV, simplement en ajoutant le montant à leur facture téléphonique.

En 2024, 12,2 millions de Français ont utilisé au moins une fois ce service, avec 4,7 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. Côté chiffres, 271 millions de transactions ont été réalisées pour un montant total de 790 millions d’euros.

« Avec une croissance globale de +21 % en 2024 et plus de 790 M€ de transactions, le paiement sur facture opérateur s’impose comme une solution clé pour l’achat de contenus digitaux », souligne Renan Abgrall, président de l’af2m,(Association Française pour le développement des services et usages Multimédias Multi-opérateurs). Il ajoute : « Sa simplicité et sa sécurité séduisent un nombre croissant d’utilisateurs, notamment pour les services de streaming, les médias et la mobilité. »

Plus moteurs de cette dynamique sont à mettre en évidence comme les services de streaming et stores numériques. L’adoption dans les grandes plateformes (Google Play, Apple Store, PlayStation, Netflix, Deezer…) a bondi de 24 %, générant 415,6 millions d’euros en 2024, soit 81 millions de plus qu’en 2023. Les utilisateurs apprécient de pouvoir payer sans transmettre de coordonnées bancaires.

Interactivité média via SMS+

Le SMS+ reste un pilier des interactions avec les médias (TF1, France TV, M6, NRJ, RMC). Porté notamment par l’Euro 2024 et les émissions à forte audience, il a généré 144,6 millions d’euros de transactions.

Par ailleurs, le paiement par SMS pour les tickets de transport, le stationnement ou les événements poursuit son développement, atteignant 42,5 millions d’euros (+3 % par rapport à 2023).

Les Achats en ligne via Internet+ et Mobile ne sont pas en reste puisque les transactions sur sites marchands ont légèrement progressé (+1,5 %), pour atteindre 185,9 millions d’euros.

Un recul sur les dons par SMS

Seul bémol en 2024 : les dons par SMS, qui connaissent une baisse de 40 % par rapport à 2023, avec 1,9 million d’euros collectés. Après l’élan exceptionnel de 2022 lié au contexte de la guerre en Ukraine, les dons retrouvent leur niveau habituel d’avant-crise.

L’af2m regroupe les principaux opérateurs télécoms et acteurs du numérique en France. Parmi ses membres figurent notamment Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, mais aussi des associations et groupements professionnels comme A2C, ACSEL, AFRC, Alliance Digitale, Association du Paiement, GESTE, GPMSE. Sa mission est de promouvoir, encadrer et développer des solutions interopérables dans le domaine des contenus, des services mobiles et des paiements numériques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox