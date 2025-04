L’astuce radicale d’abonnés Freebox pour passer à l’offre Pop S à 24,99€/mois, la vraie révolution mobile… Les internautes se lâchent sur les réseaux

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Le 8 avril, Free a lancé sa nouvelle Freebox Pop S sans TV à 24,99€/mois pour les nouveaux abonnés. De quoi susciter une envie grandissante chez les abonnés Freebox existants, notamment les clients Pop à 39,99€/mois qui n’utilisent pas le service TV.

Seul hic, le FAI permet uniquement aux abonnés Freebox mini 4K et Révolution Light de migrer vers cette offre. Plus malheureux encore, le prix de l’abonnement est plus élevé pour eux, soit 29,99€/mois.

Sur le forum de lafibre.info, des abonnés menacent donc de résilier leur offre Freebox actuelle pour ensuite s’abonner à la Pop S. Et cela tombe bien, ces derniers sont actuellement exonérés des frais de résiliation de 59€. La raison, depuis le 1er avril, Free a modifié les conditions de leur abonnement en augmentant ces même frais, cela leur permet ainsi de résilier sans frais pendant 4 mois à compter de la date de notification de ce changement (février 2025 pour de nombreux abonnés). Si certains décident de suivre ce processus, ils ne doivent pas oublier que Free facture 49€ de frais de mise en service lors de la nouvelle souscription. Il sera aussi nécessaire de renvoyer votre matériel.

La guerre sur @lafibreinfo, avec tous les abonnés @free qui veulent résilier leur abonnement @Freebox (moi compris) pour souscrire une Pop S à 24,99 €/mois ! 😂 Même des abonnés Ultra (je suis sur Delta)… 🤭@Xavier75 ne sait pas dans quoi il vient de mettre les pieds ! 😅 pic.twitter.com/yst0oRUyvK — RomainJF (@TheRomainJF) April 15, 2025

Souvenez-vous du Bi-Bop, le premier téléphone portable destiné à un public en mobilité urbaine en France. Les réactions dans la rue sont “sans appel”, c’est une révolution.

Imaginez vous la dinguerie que ça devait être à l’époque 😄😆 pic.twitter.com/xJccXSphib — Antoony (@ANTOONY_68) April 9, 2025

Nostalgie Canal+, télécommande mythique.

Les samedis soir de Division 1, où il fallait acheter son match/la journée. Le pop-up “But à Sedan-Bastia, cliquez sur ok pour vous y rendre”. https://t.co/Lfjvdtwn26 — Maxime (@MaxVendrell) April 12, 2025

ChatGPT peut faire des merveilles et travailler sur une longue période pour un résultat à la hauteur, même lorsque la demande est technique.

Premier degré, c’est la première fois que je suis autant choquée par une IA.

Je voulais mettre un serveur de supervision pour mes nodes (un serveur zabbix), je demande a ChatGPT (payant) de me faire un template pour les bonnes métriques. Il n’y arrive pas. Il m’a donc dit qu’il… pic.twitter.com/4ohA5UN9Tr — ReineCalypso🪂 (@ReineCalypso) April 10, 2025

