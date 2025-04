Abonnés Freebox et Amazon Prime : 4 nouveaux jeux PC offerts, du grabuge à l’horizon

Prime Gaming propose de nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Prime Gaming ajoute quatre titres à son catalogue. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période. Comme d’habitude, les jeux intégrés à l’offre les semaines précédentes restent encore disponibles également. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Dans Thief Gold, raquez votre proie à la recherche de biens volés à l’aide de votre blackjack, de votre épée et d’un assortiment de flèches uniques. Volez pour de l’argent et découvrez les intentions cachées de vos alliés et ennemis à mesure que vous jouez à travers une histoire de tromperie et de vengeance. Survivez dans un monde où les ombres sont votre seule alliée, où la confiance n’est pas une option et où la confrontation entraîne la mort.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Troublemaker est un jeu d’action-aventure-beat-’em-up sur la partie la plus importante et la plus terrifiante de la vie de chacun : le lycée. En tant que Budi, le nouveau transféré dans l’un des meilleurs lycées d’Indonésie, frayez-vous littéralement un chemin jusqu’au sommet de la chaîne alimentaire sociale grâce au tournoi annuel de combat des étudiants de l’école, bien nommé Raise Your Gang. Inspiré des classiques du beat-’em-up, Troublemaker propose des combats fluides et intenses dans la plus grande arène de combat pour adolescents d’Indonésie. Frappez, donnez des coups de pied, cassez, écrasez ou déplacez doucement Budi jusqu’au sommet grâce à plus de 30 mouvements emblématiques.



Priest Simulator est un faux documentaire bourré d’action qui se déroule dans une version originale de la Pologne moderne. Incarnez un prêtre vampire qui a pour mission de récupérer son bâton et de retourner en enfer. Combattez des hordes de shatanistes, améliorez vos pouvoirs, restaurez l’église et gagnez en toute beauté.

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Kraken Academy!! est un jeu d’aventure RPG en pixel art. Dans cette école pas comme les autres, avec l’aide d’un kraken magique, vous manipulerez une boucle temporelle pour sauver le monde. La critique est également dithyrambique, alors laissez vous tenter.

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox