Comparatif Orange, Free, SFR et Bouygues : qui a le plus gagné ou perdu d’abonnés sur le mobile et le fixe lors du 4e trimestre ?

Les résultats commerciaux des quatre opérateurs nationaux pour le 4e trimestre 2024 sont désormais connus, il est à présent possible de réaliser un comparatif en matière de recrutements. Bilan : Orange se classe 1er sur le mobile et la fibre. Bouygues Telecom casse la baraque sur le fixe alors que Free baisse de régime et termine 3e partout.

Quel opérateur a engrangé le plus d’abonnés sur les différents segments lors du 4e trimestre 2024 ? Sur le mobile, Free Mobile marque le coup et baisse de régime avec le gain de 50 000 abonnés alors que dans le même temps, Orange fait un bond en s’adjugeant la première place avec 118 000 recrutements sur le segment, suivi de Bouygues Telecom (+93 000). Il y a un an, Free Mobile, alors leader, annonçait 213 000 nouveaux abonnés engrangés sur la même période. Sur l’année l’opérateur reste toutefois devant ses rivaux avec une confortable avance mais devra réagir lors du 1er trimestre 2025.

Recrutements sur le mobile (ventes nettes) 1- Orange : +118 000 2- Bouygues Telecom : +93 000 3- Free Mobile : +50 000 4- SFR : -112 000 Free dégringole sur le fixe, Bouygues Telecom fait des prouesses Bouygues Telecom a terminé l’année 2024 en force avec un quatrième trimestre record. L’opérateur a séduit 110 000 nouveaux clients sur le fixe, une performance qui lui permet de prendre une nette avance sur ses concurrents. Face à cette belle progression, Free ne parvient pas à suivre le rythme. L’opérateur de Xavier Niel n’a enregistré que 5 000 nouveaux abonnés sur le fixe entre fin septembre et fin décembre 2024. Un chiffre en fort recul par rapport aux 100 000 recrutements réalisés à la même période un an plus tôt. Même Orange, pourtant moins offensif commercialement ces derniers temps, a fait mieux avec 10 000 nouveaux clients. En crise, SFR a continué de perdre des abonnés. Sur l’année 2024, la perte s’élève à 258 000 clients. Recrutements sur le fixe (ventes nettes) 1- Bouygues Telecom : +110 000 2- Orange : +10 000 3- Free : +5000 4- SFR : -41 000 Orange toujours en tête sur la fibre, Free n’est plus dans le rythme

Sur la fibre, Orange continue son cavalier seul alors que Bouygues Telecom continue de progresser en passant la barre des 200 000 nouveaux abonnés sur le trimestre. C’est quasiment deux fois plus que Free qui marque un coup d’arrêt. Il y a un an, le FAI avait séduit 244 000 nouveaux souscripteurs à ses offres Freebox. SFR ferme la marche comme à chaque trimestre, l’opérateur au carré rouge a recruté 3,5 fois moins d’abonnés que l’opérateur historique.

Nouveaux abonnés fibre 1- Orange : +267 000 2- Bouygues Telecom : +207 000 3- Free : +111 000 4- SFR : +75 000

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox