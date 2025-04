SFR lance une offre internet sans TV pour tenter de rivaliser avec la Freebox Pop S et la Bbox Pure Fibre

SFR se lance à son tour dans la bataille des offres sans TV avec une proposition à 26,99 € par mois.

Le marché des box internet continue d’évoluer. Après avoir misé sur la fibre ultra-rapide et les dernières générations de Wi-Fi, les opérateurs se tournent désormais vers une nouvelle tendance : les abonnements sans télévision. Ce jeudi, c’est SFR qui emboîte le pas en dévoilant une nouvelle offre à prix réduit, ciblant les consommateurs à la recherche de l’essentiel. Baptisée sobrement SFR Fibre Starter internet + téléphone, cette nouvelle formule reprend l’offre Starter classique, à un détail près : le service de télévision disparaît. Résultat, une réduction de trois euros sur la facture mensuelle, pour un abonnement affiché à 26,99 € par mois, l’offre reste avec un engagement de 12 mois.

Cette offre comprend :

Une connexion internet en fibre jusqu’à 1 Gb/s en débit descendant et montant

Une connexion Wi-Fi 5

Les appels illimités vers les téléphones fixes

La possibilité pour les abonnés mobiles chez SFR de bénéficier d’une enveloppe supplémentaire de 200 Go pour avoir accès à internet rapidement en attendant la livraison de la box

Sur ce marché des offres sans TV, deux approches se distinguent. Bouygues Telecom et Free misent sur des offres techniques ambitieuses à prix serré. La B&YOU Pure (23,99 €/mois) promet un débit jusqu’à 8 Gb/s et du Wi-Fi 6E, tandis que la Freebox Pop S (24,99 €/mois) propose jusqu’à 5 Gb/s en partagé en Wi-Fi 7. À l’inverse, SFR et Orange privilégient des offres plus sobres, centrées sur l’essentiel. La nouvelle formule de SFR reste limitée à 1 Gb/s, tout comme la Just Livebox d’Orange (19,99 €/mois pendant 6 mois, puis 33,99 € pour 1Gbit/s et 700 Mbit/s).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox