Bouygues Telecom dévoile la “1ère box avec un vrai Wi-Fi 7, contrairement à ce qui est fait par ailleurs”

L’opérateur a révélé lors d’une conférence dédiée sa toute nouvelle Bbox qui sera lancée le 27 janvier prochain.

Elle était attendue depuis des premières fuites il y a deux mois, elle est désormais officialisée : la prochaine Bbox qui sera intégrée dans l’offre Ultym a été présentée ce matin au siège de Bouygues Telecom. Sa commercialisation est prévue pour le 27 janvier prochain et l’opérateur entend clairement concurrencer la Freebox Ultra, puisqu’elle embarque le WiFi 7.

Benoit Torloting, dont les propos ont été repris par Degrouptest, a ainsi affirmé qu’il s’agissait de la première box avec un “vrai WiFi 7, contrairement à ce qui se fait par ailleurs”. Un tacle non dissimulé envers la Freebox Ultra, première box a proposer cette norme de WiFi, mais qui est sortie avant l’homologation officielle de la WiFi Alliance. La nouvelle Bbox est quant à elle certifiée par l’institution, d’où l’utilisation du terme “vrai Wifi 7” alors que la Freebox Ultra propose elle aussi cette norme avec trois bandes. Le nouveau Server sera disponible via l’abonnement Bbox Ultym. Ce dernier voit d’ailleurs son tarif augmenter, passant à 44.99€/mois pendant un an puis 51.99€/mois, soit deux euros supplémentaires.

Le WiFi 7 équipant la box de Bouygues est tri-bande et l’opérateur annonce des débits maximums théoriques allant jusqu’à 7 Gbit/s en connexion sans fil. Le WiFi est boosté avec une largeur de 320 MHz en 6GHz et 4KQAM. Le Multi-Link Operation (MLO), intégré au serveur, permet à un appareil de se connecter à plusieurs bandes de fréquences, améliorant ainsi le débit et l’expérience utilisateur. L’opérateur indique également “une meilleure capacité à adresser plusieurs utilisateurs en simultané grâce au Multi Resource Units (MRU) et la possibilité de connecter jusqu’à 190 équipements“.

Pour ce qui est de la connexion filaire, l’opérateur passe enfin au 8Gbit/s symétrique sur cette nouvelle box. Elle embarque cependant moins de ports Ethernet que ses concurrentes, avec 1 port Ethernet 10G natif et 2 ports Ethernet 1G, l’opérateur faisant clairement le pari d’une utilisation majoritairement en WiFi.

Le design a été pensé pour optimiser les performances sans-fil, avec des antennes placées stratégiquement pour une connexion stable et efficace, avec quatre antennes par bande réparties en haut du produit, ce qui doit permettre des débits supérieurs à ceux de la concurrence selon Bouygues Telecom. Un écran tactile est situé au centre de la box pour gérer divers paramètres et les abonnés bénéficieront d’une interface dédiée sur l’application Bouygues Telecom. La box est parcourue de dizaines de trous en forme de logo Bouygues Telecom et l’opérateur entend optimiser le refroidissement sans ventilateur. Aucun bouton mécanique n’est présent sur la Bbox WiFi 7. Quant au look général de la box, cela reste à l’appréciation de chacun, mais il semble diviser depuis que son aspect a fuité.

L’opérateur lancera également des répéteurs WiFi 7, eux aussi tri-bandes (2.4 Ghz, 5GHz et 6 Ghz). En ce point, c’est en effet une première, les répéteurs allant avec la Freebox Ultra n’utilisant que deux bandes WiFi. Les abonnés pourront bénéficier de jusqu’à deux répéteurs inclus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox