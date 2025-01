Bouygues Telecom a encore proposé le meilleur WiFi en 2024 et distance Free, Orange et SFR

En plus de son baromètre des connexions fixes pour l’année précédente, nPerf a révélé son nouveau baromètre du WiFi en France en 2024 et Bouygues Telecom est à nouveau leader.

Quel opérateur propose le meilleur WiFi ? L’outil de speedtest nPerf réalise régulièrement des études permettant d’en avoir une idée à l’échelle nationale et a dévoilé son édition 2024 du baromètre WiFi. Pour la quatrième année consécutive, Bouygues Telecom est le leader du classement, offrant à ses clients la meilleure qualité de service internet sur le réseau Wi-Fi domestique.

Il est en effet premier sur l’ensemble des critères, sans exceptions, pour ce qui est de la connexion sans fil et se permet même de créer un véritable écart avec le reste de ses concurrents. Sur les débits, notamment, avec un téléchargement à 337.22 Mbit/s quand le deuxième opérateur, SFR, n’affiche qu’un débit moyen de 285.43 Mbit/s, contre 276.48 Mbit/s chez Orange et 275.44 Mbit/s chez Free. Même sur la latence, l’opérateur est loin devant avec 13.15 ms, contre 15.11 ms chez Orange, 16.25 ms pour SFR et le dernier, Free, affiche une latence de 17.46 ms.

Concernant les expériences de navigation et de streaming, cela est un peu plus serré, mais c’est bien Bouygues Telecom qui affiche les meilleurs taux de réussite. nPerf confirme par ailleurs que le WiFi 6 confirme son avance et sa supériorité en termes de performances. Avec le lancement de box WiFi 7 prévu chez certains opérateurs et déjà disponible chez Free, les débits devraient encore augmenter à l’avenir. nPerf indique par ailleurs qu’une connexion par câble Ethernet (avec une capacité supérieure ou égale à 2.5 Gbit/s) reste cependant la meilleure manière d’exploiter la puissance de sa connexion de manière optimale.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox