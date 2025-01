Bouygues Telecom reste le plus performant sur l’internet fixe, Free conserve sa 2eme place avec de meilleurs débits

Bouygues Telecom conserve son titre de meilleur opérateur fixe sur l’année 2024 selon le baromètre nPerf, mais Free a significativement amélioré ses débits.

Comme chaque année, l’outil de mesure de débits nPerf dévoile son nouveau baromètre de l’internet fixe. Après avoir détrôné Free en 2023, Bouygues Telecom conserve sa place de leader sur les performances du réseau fixe, premier sur l’ensemble des critères, excepté le débit descendant.

En 2024, le marché français a été marqué par une forte compétition entre les principaux opérateurs. Les quatre opérateurs français ont continué à améliorer les performances de leurs réseaux et ont proposé des connexions Internet plus performantes : +27% de débit descendant, +29% de débit montant, ainsi que -14% de latence. Cependant, c’est bel et bien Bouygues Telecom qui reste leader et d’assez loin en termes de qualité globale de l’internet fixe, avec un score de 157 031 nPoints, tandis que le deuxième (Free) est à 151 944.

Bouygues Telecom se distingue ainsi par un score global impressionnant, avec un leadership assez clair sur les débits montants, la latence et même l’expérience de navigation et le streaming video. Free pour sa part reste champion du téléchargement et de loin, avec des débits moyens allant jusqu’à 390.11 Mbit/s, contre 357.27 pour le second et 291.05 pour SFR, qui est dernier. NPerf note des progressions “impressionnantes” pour l’opérateur de Xavier Niel : +31% en débit descendant et 39% en débit montant, mais l’opérateur reste pénalisé notamment par sa latence, où il est dernier et pour les expériences de navigation et de streaming ou il est troisième.

Orange pour sa part offre une performance assez équilibrée sur l’ensemble des indicateurs technique, avec des progressions significatives sur les débits (31% en download, 26% en upload). SFR, qui reste dernier, a cependant enregistré “la plus forte progression du marché avec une amélioration impressionnante de plus de 10% de son score global.

Sur le point des débits descendants, on peut noter que si Free a été leader sur les neuf premiers mois de l’année 2024, la concurrence est bien plus rude depuis septembre et l’opérateur finit même deuxième derrière Bouygues Telecom et talonné par Orange en décembre 2024. Il reste à voir si les Freebox réussiront à rester les box avec le meilleur téléchargement en 2025.

Le marché français des télécommunications Fixes en 2024 présente un paysage dynamique et compétitif. Bien que Bouygues Telecom maintienne sa position dominante, ses concurrents réduisent progressivement l’écart grâce à des améliorations significatives en termes de débits, latence, navigation et streaming vidéo. “Les consommateurs français bénéficient directement de cette concurrence accrue à travers une amélioration continue des performances sur les réseaux fixes. Les perspectives pour 2025 suggèrent une intensification de la concurrence, et les dernières annoncent promettent une amélioration des technologies WiFi et une généralisation des offres à ultra haut débit“, analyse nPerf.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox