TNT : la nouvelle chaîne qui débarquera sur le canal 18 est finalement baptisée “T18”, sa programmation dévoilée

La chaîne de Daniel Kretinsky fera son entrée sur la TNT le 6 juin prochain et s’appellera T18. Des documentaires, du divertissement, des spectacles vivants, des débats et magazines sont au programme.

En marge de l’annonce de la nouvelle numérotation de la TNT, l’une des deux nouvelles chaînes entrantes à savoir celle du groupe CMI, a dévoilé ses ambitions dans les lignes du Figaro. Après avoir été annoncée sous le nom provisoire de Réels TV, puis brièvement renommée CMI TV, la chaîne s’appellera T18, une dénomination qui se veut simple, distinctive et facile à mémoriser. Comme prévu, elle occupera le canal 18 de la TNT à partir du 6 juin prochain, date à laquelle la nouvelle numérotation prendra place. Gulli qui occupe cette position actuellement, rejoindra le canal 12.

« Nous avons fait le choix de la simplicité. La chaîne s’appellera T18. T comme télévision, car nous croyons en ce média. Et 18, car c’est notre position sur la numérotation de la TNT », explique Christopher Baldelli, président de la chaîne.

Avec un budget annuel estimé à 30 millions d’euros, T18 entend séduire un large public grâce à une offre éditoriale axée à ses dires sur l’exigence et la diversité, tout en restant fidèle à un ton accessible. La chaîne s’appuiera sur trois piliers majeurs. D’abord, les documentaires avec chaque année, au moins 3 000 heures de contenus inédits qui seront diffusées, couvrant des thèmes variés comme l’histoire, la géopolitique, la culture, les sciences et les sujets de société. Deuxième thème, le divertissement et spectacles vivants, T18 mettra en avant 20 films d’art et essai et proposera 25 captations de spectacles en première partie de soirée. Enfin, les débats et magazines auront une part importante dans la programmation, une émission quotidienne de débat en semaine viendra enrichir l’offre, ainsi qu’un rendez-vous hebdomadaire consacré à la culture et la littérature. L’ensemble sera complété par 1 000 heures de magazines sociétaux et d’information par an, avec un total impressionnant de 1 260 heures d’inédits.

