Orange se lance dans un project ambitieux, une autoroute 5G à grande vitesse pour une mobilité autonome avancée

Un bel exemple de coopération entre les towercos et les opérateurs.Une autoroute 5G à grande vitesse va voir le jour pour tester comment fournir aux consommateurs et aux entreprises des vitesses gigabit de la meilleure façon possible tout en conduisant.

Orange, Vantage Towers, TOTEM, O2 Telefónica et l’Université des Sciences Appliquées de la Sarre (htw saar) unissent leurs forces pour créer l’un des premiers corridors 5G transfrontaliers d’Europe. Baptisé “5G Autobahn to Autoroute” (5G A2A), ce projet reliera Metz (France) à Sarrebruck (Allemagne) via un axe autoroutier de 60 kilomètres, intégrant les autoroutes A4, A320 et A6. Les travaux débuteront début 2025 pour une mise en service prévue fin 2027. L’objectif est d’exploiter les dernières avancées de la 5G pour offrir des services de mobilité tels que lechangement de voie coopératif, la prévention des collisions grâce à une communication en temps réel, des alertes automatiques d’embouteillages et le test de véhicules (semi-)autonomes.

Le projet s’inscrit dans le réseau de transport transeuropéen ATLANTIC, garantissant une connectivité ininterrompue sur les 60 km, incluant 55 km côté français et 5 km côté allemand. En France, TOTEM et Orange moderniseront ou installeront des infrastructures 5G sur la fréquence 3,5 GHz, tandis qu’en Allemagne, Vantage Towers et O2 Telefónica déploieront des antennes sur la fréquence 3,6 GHz, utilisant des systèmes d’antennes distribuées (DAS).

Ce projet transfrontalier bénéficie du soutien de l’Union européenne dans le cadre du programme “Connecting Europe Facility Digital” et de la Région Grand Est. Conçu pour durer au moins dix ans, il illustre une volonté de connecter durablement les infrastructures européennes. Selon Thierry Marigny, directeur d’Orange Grand Nord-Est, « cet axe sera le premier en Europe à permettre l’utilisation de véhicules connectés. Il améliorera confort et sécurité des usagers grâce à des services d’assistance à la conduite. » Avec le projet 5G A2A, l’Europe avance vers un futur où mobilité et connectivité s’entrelacent pour transformer les trajets transfrontaliers.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox