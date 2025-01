Le dernier modèle perfectionné d’Honor est désormais disponible chez Free Mobile, avec 350€ d’économies et un cadeau

Une semaine après le lancement de la version Lite, le Honor Magic7 Pro est désormais proposé par Free sur son site web.

Un sérieux challenger pour le titre de meilleur smartphone de l’année est déjà lancé, avant même l’arrivée des nouveaux Samsung. Le Honor Magic7 Pro peut désormais être commandé sur le site web de Free Mobile. Il est disponible dans son coloris gris ou noir, avec une offre de remboursement de 200€, un bonus reprise de 150€ et une offre spéciale permettant d’obtenir des Honor Earbuds Open offerts.

Résolument haut de gamme, le modèle a effacé plusieurs défauts de ses prédécesseurs. Il est ainsi proposé à 1299€ au comptant. En passant par Free Flex, comptez 599€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat de 100€.

Le Honor Magic 7 Pro se distingue par son design modernisé et son écran de haute qualité. Il arbore un dos plat et un bloc photo circulaire offrant une meilleure prise en main. La qualité de fabrication, marquée par les certifications IP68 et IP69, assure robustesse et résistance. Son écran OLED de 6,8 pouces, légèrement incurvé, offre une définition de 2800 x 1280 pixels et des performances visuelles optimales, avec des contrastes infinis, des pics de luminosité jusqu’à 5 000 nits en HDR et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’expérience est enrichie par une reconnaissance faciale 3D et des haut-parleurs stéréo.

Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite assure des performances exceptionnelles grâce à une architecture innovante et un GPU Adreno 830, idéal pour les jeux et le multitâche. Avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, le Magic 7 Pro gère aisément les applications exigeantes tout en restant fluide et sans surchauffe notable. Il intègre Android 15 avec la surcouche MagicOS 9, apportant des fonctionnalités IA utiles comme la reconnaissance de texte et des outils de productivité. Enfin, son système photo impressionne avec un capteur principal de 50 Mpx, un téléobjectif périscopique de 200 Mpx, et un ultra-grand-angle de 50 Mpx, offrant des clichés précis et détaillés, même en conditions complexes.

