Free permet désormais à ses abonnés de tester les nouveautés d’Oqee en avant-première sur les smartphones Android

Une nouvelle mise à jour de l’application TV de Free est disponible sur les smartphones Android.

Après le player Free TV 4K et les appareils Android TV compatibles, Free permet désormais aux abonnés Freebox de tester et donner leur avis sur les dernières évolutions d’Oqee sur les smartphones Android. “Une nouvelle entrée fait son apparition dans le menu des paramètres pour rejoindre notre base de testeurs”, annonce l’opérateur à l’occasion du déploiement d’une nouvelle mise à jour de son application. Il suffira ensuite de suivre les instructions pour se joindre au programme de test et être prévenu le cas échéant des nouvelles fonctionnalités disponibles.

Cette semaine, Free a aussi lancé une nouvelle mise à jour d’Oqee sur iOS (2.18). “Nous avons corrigé des bugs et amélioré les performances”, annoncent les développeurs sans préciser si un programme de bêta-test est lui aussi prévu sur les iPhone.

