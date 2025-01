Freebox Pop et Ultra : Free vous permet désormais de tester en avant-première ses nouvelles évolutions sur Oqee

Les abonnés Freebox ont désormais la possibilité de devenir des testeurs des nouveautés d’Oqee sur leurs appareils tournant sous Android TV.

Free déploie une nouvelle mise à jour disponible sur player Free TV 4K (Pop) et sur les appareils Android TV avec une nouveauté. L’opérateur annonce en effet qu’une nouvelle entrée est intégrée dans le menu des paramètres pour rejoindre la base de testeurs de l’opérateur.

Vous pouvez retrouver cette section dans les paramètres avec une rubrique “Questionnaire et tests utilisateurs”, il vous faudra ensuite scanner un QR code pour accéder à un questionnaire. Ce dernier permet de renseigner vos attentes concernant ce programme de test. Il faudra renseigner votre adresse mail et le type d’abonnement dont vous disposez, mais aussi vos attentes : répondre à des questionnaires, participer à des tests utilisateurs… Une fois l’inscription réalisée, il ne restera plus qu’à attendre de recevoir des nouvelles de votre opérateur.

