Free Mobile lance ses soldes pour ses nouveaux et abonnés existants

C’est parti pour les Merci Days 2025 de Free Mobile, découvrez des offres sur des smartphones 5G.

Les Merci Days font leur grand retour du 8 janvier au 4 février 2025, avec des réductions sur une sélection de smartphones 5G sur son site internet ou ses différentes boutiques dans l’Hexagone. Cette année, l’offre phare est le Xiaomi Pack 14T Pro, bénéficiant de remises cumulées pouvant atteindre 300€ incluant 150€ remboursés sur demande et 150€ de bonus reprise. C’est peut-être l’occasion de renouveler votre mobile à moindre coût.

Free Mobile propose des remises attractives sur d’autres modèles de smartphones comme par exemple :

Samsung Galaxy S24 Ultra : une remise immédiate de 300€ .

: une remise immédiate de . Samsung Galaxy S24 FE : jusqu’à 200€ remboursés , combinant 100€ sur demande et 100€ en bonus reprise.

: jusqu’à , combinant 100€ sur demande et 100€ en bonus reprise. Google Pixel 8a : remboursement de 120€.

Pour les remises sur demande, il suffit d’effectuer votre achat pendant les Merci Days et de soumettre votre demande de remboursement dans les 30 jours via votre Espace Abonné. S’agissant du bonus reprise, il est possible de bénéficier de 150€ supplémentaires en échange de votre ancien mobile d’une valeur minimum de 10€.

Source : Portail Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox